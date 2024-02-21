Усик та Шевченко підготували вболівальникам сюрприз

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Легендарні українські спортсмени підготували сюрприз для співвітчизників. Боксер Олександр Усик та колишній футболіст Андрій Шевченко провели важливу зустріч.

Фотографія двох спортсменів була опублікована на сторінці Ярослави Гресь в Instagram.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко знайшли час для спільної зустрічі. Спортсмени вже давно знайомі та періодично працюють разом.

Усик та Шевченко. Фото: скриншот instagram.com/yaroslava.gres/

Шевченко та Усик разом

Координатор платформи United24 Ярослава Гресь натякнула, що дві легенди українського спорту приготували сюрприз уболівальникам. Вона опублікувала скріншот спілкування з Усиком та Шевченком, які щиро посміхаються фотокамері.

"Запланували щось хороше", — написала Ярослава Гресь.

Олександр Усик продовжує готуватися до бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі. У вільний час спортсмен продовжує виконувати гуманітарну місію та активно цікавиться футболом.

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