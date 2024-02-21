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Усик та Шевченко підготували вболівальникам сюрприз

21 лютого 2024 15:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик та Шевченко підготували вболівальникам сюрприз
Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Легендарні українські спортсмени підготували сюрприз для співвітчизників. Боксер Олександр Усик та колишній футболіст Андрій Шевченко провели важливу зустріч.

Фотографія двох спортсменів була опублікована на сторінці Ярослави Гресь в Instagram.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко знайшли час для спільної зустрічі. Спортсмени вже давно знайомі та періодично працюють разом.

Вусик та Шевченко
Усик та Шевченко. Фото: скриншот instagram.com/yaroslava.gres/

Шевченко та Усик разом

Координатор платформи United24 Ярослава Гресь натякнула, що дві легенди українського спорту приготували сюрприз уболівальникам. Вона опублікувала скріншот спілкування з Усиком та Шевченком, які щиро посміхаються фотокамері.

"Запланували щось хороше", — написала Ярослава Гресь.

Олександр Усик продовжує готуватися до бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі. У вільний час спортсмен продовжує виконувати гуманітарну місію та активно цікавиться футболом.

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футбол
Олександр Усик
бокс
UNITED 24
Андрій Шевченко

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