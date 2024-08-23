Усик посетил защитника Мариуполя и Азовстали, которому подарили квартиру

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил одного из защитников Мариуполя и "Азовстали". Раньше герой получил квартиру от благотворителей.

О визите Усика сообщил YouTube-канал "Сердце Азовстали".

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Усик поздравил с новосельем защитника Мариуполя из морской пехоте Ростислава Приступу, которому подарил квартиру проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Объединенный чемпион мира подарил бывшему военному свои перчатки и показал физические упражнения для восстановления.

Отметим, что благотворители передали квартиры 130 защитникам Мариуполя и "Азовстали" с первой или второй группами инвалидности. В 2024 году они планируют увеличить количество переданных квартир до 200.

Усик вскоре приступит к подготовке к реваншу против Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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