Усик відвідав захисника Маріуполя та Азовсталі, якому подарували квартиру

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відвідав одного із захисників Маріуполя та "Азовсталі". Раніше герой отримав квартиру від благодійників.

Про візит Усика повідомив YouTube-канал "Серце Азовсталі".

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Усик привітав героя

Усик привітав з новосіллям оборонця Маріуполя із морської піхоти Ростислава Приступу, якому подарував квартиру проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі".

Об’єднаний чемпіон світу подарував колишньому військовому свої рукавиці та показав фізичні вправи для відновлення.

Відзначимо, що благодійники передали квартири 130 оборонцям Маріуполя та "Азовсталі" з першою або другою групами інвалідності. У 2024 році вони планують збільшити кількість переданих квартир до 200.

Усик невдовзі розпочне підготовку до реваншу проти Тайсона Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

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