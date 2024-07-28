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Усик вместо государства выплатит призовые за Олимпийские игры в Париже

28 июля 2024 21:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Александр Усик мотивирует украинских боксеров денежными премиями за медали
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Перед началом Олимпийских игр, когда сборная Украины по боксу еще находилась в Киеве, в расположение команды пришел чемпион мира среди профессионалов Александр Усик. Как оказалось, целью боксера было не только навестить участников ОИ-2024.

По информации портала "Чемпион", Усик захотел мотивировать участников Олимпийских игр по боксу от Украины.

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Предложение от Усика

Усик во время встречи сначала раздал боксерам конверты с денежными премиями от себя. Потом он пообещал заплатить им призовые из своего кармана.

За золотую медаль Усик заплатит 80 тысяч долларов, за серебряную 70 тысяч долларов, а за бронзовую — 50 тысяч долларов.

В команде Усика подтвердили обещание боксера.

Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдураимов
Дмитрий Ловчинский и Айдер Абдураимов – по центру. Фото: ФБУ

Украину на олимпийском боксерском турнире представят серебряный олимпийский призер Токио-2020 Александр Хижняк (до 80 кг) и дебютанты Айдер Абдураимов (до 57 кг) и Дмитрий Ловчинский (более 92 кг).

Отметим, что Усик в декабре проведет второй поединок против победившего в мае Тайсона Фьюри.

Напомним про медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры. 

Тренер "Кривбасса" объяснил, когда перестал общаться с родственниками из России. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку. 

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

Александр Усик Олимпийские игры бокс Олимпиада-2024 Париж-2024

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