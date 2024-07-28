Олександр Усик мотивує українських боксерів грошовими преміями за медалі

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Перед початком Олімпійських ігор, коли збірна України по боксу ще перебувала в Києві, до розташування команди прийшов чемпіон світу серед професіоналів Олександр Усик. Як виявилось, метою боксера було не лише провідати учасників ОІ-2024.

За інформацією порталу "Чемпіон", Усик захотів мотивувати учасників Олімпійських ігор з боксу від України.

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Пропозиція від Усика

Усик під час зустрічі спершу роздав боксерам конверти з грошовими преміями від себе. Потів він пообіцяв заплатити їм призові зі своєї кишені.

За золоту медаль Усик заплатить 80 тисяч доларів, за срібну 70 тисяч доларів, а за бронзову 50 тисяч доларів.

В команді Усика підтвердили обіцянку боксера.

Дмитро Ловчинський та Айдер Абдураімов — по центру. Фото: ФБУ

Україну на олімпійському боксерському турнірі представлять срібний олімпійський призер Токіо-2020 Олександр Хижняк (до 80 кг), та дебютанти Айдер Абдураімов (до 57 кг) і Дмитро Ловчинський (понад 92 кг).

Зазначимо, що Усик у грудні проведе другий поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якого переміг у травні.

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