Олександр Усик мотивує українських боксерів грошовими преміями за медалі

Усик замість держави виплатить призові за Олімпійські ігри в Парижі
Перед початком Олімпійських ігор, коли збірна України по боксу ще перебувала в Києві, до розташування команди прийшов чемпіон світу серед професіоналів Олександр Усик. Як виявилось, метою боксера було не лише провідати учасників ОІ-2024.
За інформацією порталу "Чемпіон", Усик захотів мотивувати учасників Олімпійських ігор з боксу від України.
Пропозиція від Усика
Усик під час зустрічі спершу роздав боксерам конверти з грошовими преміями від себе. Потів він пообіцяв заплатити їм призові зі своєї кишені.
За золоту медаль Усик заплатить 80 тисяч доларів, за срібну 70 тисяч доларів, а за бронзову 50 тисяч доларів.
В команді Усика підтвердили обіцянку боксера.
Україну на олімпійському боксерському турнірі представлять срібний олімпійський призер Токіо-2020 Олександр Хижняк (до 80 кг), та дебютанти Айдер Абдураімов (до 57 кг) і Дмитро Ловчинський (понад 92 кг).
Зазначимо, що Усик у грудні проведе другий поєдинок проти Тайсона Ф’юрі, якого переміг у травні.
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