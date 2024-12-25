Александр Усик готов записать песню с Артемом Пивоваровым

Александр Усик и Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarov_official_fan/

Украинский чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик в реванше победил Тайсона Фьюри. При этом, он удивил Саудовскую Аравию не только боксом, о и своей командой.

Одним из них был украинский певец Артем Пивоваров, о котором Усика спросили во время интервью Boxing King Media.

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По словам Усика, Пивоваров является замечательным парнем, очень энергичным, который делает хорошую музыку.

Александр отметил, что с радостью готов записать песню с Пивоваровым, который сам захотел это сделать.

"С Артемом? Мы сделаем это, да, конечно", — сказал Усик.

Пивоваров на медианеделе перед боем с Фьюри выступал на открытой тренировке Усика, чем привлек к себе большое внимание международной публики. Затем Артем пел на взвешивании и исполнил гимн Украины перед поединком.

Напомним, Усик уговорил Фьюри пожертвовать на Украину огромную сумму.

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