Олександр Усик готовий записати пісню з Артемом Пивоваровим

Олександр Усик та Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarov_official_fan/

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO у надважкій вазі Олександр Усик у реванші переміг Тайсона Ф'юрі. При цьому він здивував Саудівську Аравію не тільки боксом, але і своєю командою.

Одним із них був український співак Артем Пивоваров, про якого Усика запитали під час інтерв'ю Boxing King Media.

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За словами Усика, Пивоваров є чудовим хлопцем, дуже енергійним, який робить хорошу музику.

Також Олександр наголосив, що з радістю готовий записати пісню з Пивоваровим, котрий сам захотів це зробити.

"З Артемом? Ми зробимо це, так, звичайно", — сказав Усик.

Пивоваров на медіа тижні перед боєм з Ф'юрі виступав на відкритому тренуванні Усика, чим привернув до себе велику увагу міжнародної публіки. Потім Артем співав на зважуванні та виконав гімн України перед поєдинком.

Нагадаємо, Усик умовив Ф'юрі пожертвувати на Україну величезну суму.

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