Представляем Игоря Вовчанчина — его сыграет Усик в фильме с Дуэйном Джонсоном

Александр Усик перед боем с Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В 2025 году в прокате появится голливудская спортивная драма "Машина для уничтожения" с Дуэйном Джонсоном. Одна из ролей досталась абсолютному чемпиону мира по боксу Александру Усику.

Боксер сыграет украинскую легенду ММА Игоря Вовчанчина, сообщил портал Новини.LIVE.

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Кто такой Игорь Вовчанчин

Главным персонажем в фильме будет американский боец ММА Марк Керр, которого сыграет Джонсон. Вовчанчин был тем соперником, поражение которому изменило жизнь бойца.

Вовчанчин родом с Харьковской области, где родился в 1973-м годе. Боец до сих пор живет в Харькове и даже речи не было о переезде в другие регионы или страну.

Начиная с юношеских лет Игорь занимался боксом, затем кикбоксингом, где проигрывал Виталию Кличко, и в 90-х начал выступать в смешанных единоборствах.

В 1996-м Игоря приглашали в UFC, но выступить там не удалось. К тому же, тогда промоушен не был лучшим в мире как сейчас. Для Вовчанчина статуснее было выступать в Японии в Pride, где он дрался с лучшими бойцами.

В профессиональном ММА Вовчанчин выиграл 56 поединков, 10 проиграл. При этом украинец выдал серию из 36 побед подряд.

Кроме Керра Вовчанчин побеждал легендарных Казуши Сакурабу, Набухико Такаду. Проигрывал Игор еще более великим Марку Колмену, Куинтону Джексону, Мирко Филиповичу и Алистару Овериму.

Вовчанчин с 2014 года занимается волонтерством, помогая как военным, так и переселенцам. Украинец из Харькова давно понял, кто же агрессор и сейчас работает на победу.

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