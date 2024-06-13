Представляємо Ігоря Вовчанчина - його зіграє Усік у фільмі з Дуейном Джонсоном

Олександр Усик перед боєм із Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

У 2025 році в прокаті з'явиться голлівудська спортивна драма "Машина для знищення" з Дуейном Джонсоном. Одна з ролей дісталася абсолютному чемпіону світу з боксу Олександру Усику.

Боксер зіграє українську легенду ММА Ігоря Вовчанчина, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Хто такий Ігор Вовчанчин

Головним персонажем у фільмі буде американський боєць ММА Марк Керр, якого зіграє Джонсон. Вовчанчин був суперником, поразка якому змінила життя бійця.

Вовчанчин родом із Харківської області, де народився 1973-го року. Боєць досі живе у Харкові і навіть не йшлося про переїзд до інших регіонів чи країни.

Починаючи з юнацьких років, Ігор займався боксом, потім кікбоксингом, де програвав Віталію Кличку, і в 90-х почав виступати у змішаних єдиноборствах.

1996-го Ігоря запрошували до UFC, але виступити там не вдалося. До того ж тоді промоушен не був найкращим у світі як зараз. Для Вовчанчина статусніше було виступати в Японії в Pride, де він бився з найкращими бійцями.

У професійному ММА Вовчанчин виграв 56 поєдинків, 10 програв. При цьому українець видав серію із 36 перемог поспіль.

Окрім Керра Вовчанчин перемагав легендарних Казуші Сакурабу, Набухіко Такаду. Програвав Ігор ще величнішим Марку Колмену, Куінтону Джексону, Мірко Філіповичу та Алістару Овериму.

Вовчанчин із 2014 року займається волонтерством, допомагаючи як військовим, так і переселенцям. Українець із Харкова давно зрозумів, хто ж агресор і зараз працює на перемогу.

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