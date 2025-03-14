Александр Усик рассказал откровенные подробности об интиме с женой

Усик признался, сколько времени длится интим с женой
Украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной дали большое интервью. В том числе о довольно откровенных темах.
Александр и Екатерина Усики во время интервью Славе Демину, например, откровенно рассказали об интиме и его продолжительности.
Диалог получился довольно забавным. И касался продолжительности интима между Усиками.
Что рассказали Александр и Екатерина
Тема началась с родов. Александр подчеркнул, что ни разу не был на родах у жены и считает это правильным. Екатерина согласилась с его мнением.
"Я уже и так сделал много", — отметил Усик, намекая на ребенка.
Демин после этой фразы начал подкалывать боксера, что секс — это не минутное дело.
Усик начал забавно возмущаться, вспоминая свои бои.
"Ты видел мои бои? Я 37 минут работаю на таких оборотах. У меня физическая подготовка такая, что...", — сказал он Демину.
Екатерина Усик подколола мужа, подтвердив продолжительность в полторы минуты. На что получила возражение, что ему придумают прозвище "Саня-полторы минуты".
Боксер резюмировал, что лучше звучит "Саня-час".
Напомним, украинский боксер Александр Усик отреагировал на слухи о его планах пойти в политику.
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