Александр Усик рассказал откровенные подробности об интиме с женой

Украинский боксер Александр Усик с супругой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Украинский боксер Александр Усик вместе со своей супругой Екатериной дали большое интервью. В том числе о довольно откровенных темах.

Александр и Екатерина Усики во время интервью Славе Демину, например, откровенно рассказали об интиме и его продолжительности.

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Диалог получился довольно забавным. И касался продолжительности интима между Усиками.

Что рассказали Александр и Екатерина

Тема началась с родов. Александр подчеркнул, что ни разу не был на родах у жены и считает это правильным. Екатерина согласилась с его мнением.

"Я уже и так сделал много", — отметил Усик, намекая на ребенка.

Демин после этой фразы начал подкалывать боксера, что секс — это не минутное дело.

Усик начал забавно возмущаться, вспоминая свои бои.

"Ты видел мои бои? Я 37 минут работаю на таких оборотах. У меня физическая подготовка такая, что...", — сказал он Демину.

Екатерина Усик подколола мужа, подтвердив продолжительность в полторы минуты. На что получила возражение, что ему придумают прозвище "Саня-полторы минуты".

Боксер резюмировал, что лучше звучит "Саня-час".

Напомним, украинский боксер Александр Усик отреагировал на слухи о его планах пойти в политику.

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