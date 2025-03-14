Олександр Усик розповів відверті подробиці про інтим з дружиною

Український боксер Олександр Усик з дружиною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Український боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною дали велике інтерв'ю. У тому числі про досить відверті теми.

Олександр та Катерина Усики під час інтерв'ю Славі Дьоміну, наприклад, відверто розповіли про інтим та його тривалість.

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Діалог вийшов досить кумедним. І торкався тривалості інтиму між Усиками.

Що розповіли Олександр та Катерина

Тема розпочалася з пологів. Олександр підкреслив, що жодного разу не був на пологах в дружини та вважає це правильним. Катерина погодилась з його думкою.

"Я вже й так зробив багато", — зазначив Усик, натякаючи на дитину.

Дьомін після цієї фрази почав підколювати боксера, що секс — це не хвилинна справа.

Усик почав кумедно обурюватись, згадуючи свої бої.

"Ти бачив мої бої? Я 37 хвилин працюю на таких обертах. У мене фізична підготовка така, що…" — сказав він Дьоміну.

Катерина Усик підколола чоловіка, підтвердивши тривалість у півтори хвилини. На що отримала заперечення, що йому придумають прізвисько "Саня-півтори хвилини".

Боксер резюмував, що краще звучить "Саня-час".

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