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Усик сменит вид спорта: "Полесье" очень загадочно анонсировало следующий трансфер

19 июля 2023 08:45
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Агабекян Карен
редактор
Усик сменит вид спорта: "Полесье" очень загадочно анонсировало следующий трансфер
Александр Усик в дебютном матче за "Полесье" против "Вереса". Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" в социальных сетях оставило очень загадочное сообщение. По нему можно лишь сделать предположение о трансфере.

Возможно, это касается объединенного чемпиона мира по боксу Александра Усика, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что ранее в Житомире произошел расистский скандал, поскольку одна из группировок ультрас занесла африканских новичков клуба в "черный список".

Все же речь об Усике?

В клубе сделали пост в лучших традициях главы офиса Президента Украины Андрея Ермака. Понятно лишь, что клуб вскоре ждет большое подписание.

Многие вещи в этом сообщении указывают на Усика. Мы попытались разобрать смайлы:

191 — рост Александра;

Медаль — у Усика есть золотая медаль Олимпийских игр-2012;

Кубок — Усик выиграл Кубок Мухаммеда Али;

Кот – прозвище Усика.

Если в клубе таким образом анонсировали подписание Усика, то получилось креативно. Теперь важно понимать, как отнесутся к трансферу болельщики из "фирмы" "WHITE ZT FAMILY", которые хотят видеть в команде лишь футболистов из своей Житомирской области. Все же Александр из Крыма, а его мама — из Черниговской области. Надеемся, что не будет заявление как в отношении африканских легионеров, которых они внести в "черный список".

Отметим, что Усик в зимнее межсезонье в начале 2022 года дебютировал за "Полесье" в товарищеских матчах.

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