Усик сменит вид спорта: "Полесье" очень загадочно анонсировало следующий трансфер
Житомирское "Полесье" в социальных сетях оставило очень загадочное сообщение. По нему можно лишь сделать предположение о трансфере.
Возможно, это касается объединенного чемпиона мира по боксу Александра Усика, сообщает портал Новини.LIVE.
Отметим, что ранее в Житомире произошел расистский скандал, поскольку одна из группировок ультрас занесла африканских новичков клуба в "черный список".
Все же речь об Усике?
В клубе сделали пост в лучших традициях главы офиса Президента Украины Андрея Ермака. Понятно лишь, что клуб вскоре ждет большое подписание.
Многие вещи в этом сообщении указывают на Усика. Мы попытались разобрать смайлы:
191 — рост Александра;
Медаль — у Усика есть золотая медаль Олимпийских игр-2012;
Кубок — Усик выиграл Кубок Мухаммеда Али;
Кот – прозвище Усика.
Если в клубе таким образом анонсировали подписание Усика, то получилось креативно. Теперь важно понимать, как отнесутся к трансферу болельщики из "фирмы" "WHITE ZT FAMILY", которые хотят видеть в команде лишь футболистов из своей Житомирской области. Все же Александр из Крыма, а его мама — из Черниговской области. Надеемся, что не будет заявление как в отношении африканских легионеров, которых они внести в "черный список".
Отметим, что Усик в зимнее межсезонье в начале 2022 года дебютировал за "Полесье" в товарищеских матчах.
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