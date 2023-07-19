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Усик змінить вид спорту: "Полісся" дуже загадково анонсувало наступний трансфер

19 липня 2023 08:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик змінить вид спорту: "Полісся" дуже загадково анонсувало наступний трансфер
Олександр Усик у дебютному матчі за "Полісся" проти "Вереса". Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" у соціальних мережах залишило дуже загадкове повідомлення. З нього можна лише зробити припущення про трансфер.

Можливо, це стосується об'єднаного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що раніше в Житомирі стався расистський скандал, оскільки одне з угруповань ультрас занесло африканських новачків клубу до "чорного списку".

Все ж таки мова про Усика?

У клубі зробили пост у найкращих традиціях глави офісу Президента України Андрія Єрмака. Зрозуміло лише, що клуб незабаром чекає на велике підписання.

Багато речей у цьому повідомленні вказують на Усика. Ми спробували розібрати смайли:

191 — зріст Олександра;

Медаль — Усик має золоту медаль Олімпійських ігор-2012;

Кубок — Усік виграв Кубок Мухаммеда Алі;

Кіт — прізвисько Усика.

Якщо в клубі таким чином анонсували підписання Усика, то вийшло креативно. Тепер важливо розуміти, як поставляться до трансферу вболівальники з "фірми" WHITE ZT FAMILY, які хочуть бачити в команді лише футболістів зі своєї Житомирської області. Все ж таки Олександр із Криму, а його мама з Чернігівської області. Сподіваємося, що не буде заяви як щодо африканських легіонерів, яких вони внесли до "чорного списку".

Зазначимо, що Усик у зимове міжсезоння на початку 2022 року дебютував за "Полісся" у товариських матчах.

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