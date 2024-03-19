В андеркарте боя Майка Тайсона встретятся звезды OnlyFans

Эбони Бриджес. Фото: instagram.com/ebanie_bridges

В андеркарте боя легендарного Майка Тайсона и блогера Джейка Пола может состояться еще одна ожесточенная встреча. Бывшая чемпионка мира по версии IBF Эбани Бриджес в самом легком дивизионе Эбани Бриджес намерена встретиться с моделью OnlyFans и фанаткой Челси Астрид Ветт.

Об этом написала сама Бриджес на своей странице в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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"Могу ли я победить Астрид Ветт в андеркарде боя Джейка Пола и Майка Тайсона? Я имею в виду, что мне нравится эта идея", — написала Эбани Бриджес на своей странице в соцсети Х.

Очень хочется подчеркнуть @AstridWett on undercard of @jakepaul vs @MikeTyson ?? I mean I'd enjoy it 🤣🤣🤣 — Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) March 18, 2024

Ветт ответила, заявив, что не знает, кто такая Эбани.

Отметим, что девушки хорошо знакомы и пользуются большой популярностью на платформе OnlyFans.

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Напомним, что в декабре 2023-го "Блондинка-бомбрдировщик" потеряла чемпионский пояс, уступив Мийо Йосиди.

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