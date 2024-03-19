В андеркарті бою Майка Тайсона зустрінуться зірки OnlyFans

Астрід Ветт. Фото: instagram.com/wettastrid

В андеркарті бою легендарного Майка Тайсона та блогера Джейка Пола може відбутися ще одна запекла зустріч. Колишня чемпіонка світу за версією IBF Ебані Бріджес у найлегшому дивізіоні Ебані Бріджес має намір зустрітися з моделью OnlyFans і фанаткою Челсі Астрід Ветт.

Про це написала сама Бріджес на своїй сторінці у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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"Чи можу я перемогти Астрід Ветт в андеркарді бою Джейка Пола і Майка Тайсона? Я маю на увазі, що мені подобається ця ідея", — написала Ебані Бріджес на своїй сторінці в соцмережі Х.

Can I beat up @AstridWett on the undercard of @jakepaul vs @MikeTyson ?? I mean I’d enjoy it 🤣🤣🤣 — Blonde Bomber 🥊💁🏼‍♀️ (@EbanieBridges) March 18, 2024

Ветт відповіла, заявивши, що не знає, хто такая Ебані.

Зазначимо, що дівчата добре знайомі та мають велику популярність на платформі OnlyFans.

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