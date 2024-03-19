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В андеркарті бою Майка Тайсона зустрінуться зірки OnlyFans

19 березня 2024 19:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В андеркарті бою Майка Тайсона зустрінуться зірки OnlyFans
Астрід Ветт. Фото: instagram.com/wettastrid
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В андеркарті бою легендарного Майка Тайсона та блогера Джейка Пола може відбутися ще одна запекла зустріч. Колишня чемпіонка світу за версією IBF Ебані Бріджес у найлегшому дивізіоні Ебані Бріджес має намір зустрітися з моделью OnlyFans і фанаткою Челсі Астрід Ветт.

Про це написала сама Бріджес на своїй сторінці у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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"Чи можу я перемогти Астрід Ветт в андеркарді бою Джейка Пола і Майка Тайсона? Я маю на увазі, що мені подобається ця ідея", — написала Ебані Бріджес на своїй сторінці в соцмережі Х.

Ветт відповіла, заявивши, що не знає, хто такая Ебані.

Зазначимо, що дівчата добре знайомі та мають велику популярність на платформі OnlyFans.

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бокс
модель
Майк Тайсон
Джейк Пол

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