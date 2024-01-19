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В Англии болельщик заменил судью во время важного матча

19 января 2024 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Англии болельщик заменил судью во время важного матча
Главный арбитр матча Эндрю Мэдли. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время одного из поединков третьего тура Кубка Англии произошел уникальный инцидент. Один из болельщиков взял на себя функции арбитра матча. 

Это случилось на повторной игре "Вулверхэмптона" с "Брентфордом", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN

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"Брентфорд" и "Вулверхэмптон" снова противостояли друг другу в Кубке Англии. По регламенту турнира встречи соперников состоят из одного матча, но в случае ничьей команды снова встречаются друг с другом. 

Инцидент во время матча 

"Волки" выиграли у "пчел" со счетом 3:2 благодаря голу Матеуса Куньи с пенальти в компенсированное к поединку время. Однако противостояние запомнилось не только атаками и голами. 

Матеус Кунья
Матеус Кунья забивает победный гол за "Вулверхэмптон". Фото: REUTERS/Carl Recine

Четвертый арбитр матча почувствовал слабость в конце матча. Ему так и не нашлось замены, но один из болельщиков на стадионе, который сидел недалеко от группы судей и видел, что происходит, выразил желание помочь рефери. 

Болельщика звали Росс Беннетт, он работает судьей на матчах молодежных команд. Бригада арбитров быстро его проинструктировала, и мужчина провел полчаса в роли четвертого рефери на игре двух команд Премьер-лиги. 

Позже Беннетт признался, что ему было очень сложно сдержать эмоции и вести себя профессионально после гола Матеуса Куньи, поскольку Росс с детства болеет за "Вулверхэмптон". 

Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб. 

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спорт
футбол
Вулверхэмптон
Арбитр
Брентфорд

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