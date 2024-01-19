В Англии болельщик заменил судью во время важного матча
Во время одного из поединков третьего тура Кубка Англии произошел уникальный инцидент. Один из болельщиков взял на себя функции арбитра матча.
Это случилось на повторной игре "Вулверхэмптона" с "Брентфордом", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.
"Брентфорд" и "Вулверхэмптон" снова противостояли друг другу в Кубке Англии. По регламенту турнира встречи соперников состоят из одного матча, но в случае ничьей команды снова встречаются друг с другом.
Инцидент во время матча
"Волки" выиграли у "пчел" со счетом 3:2 благодаря голу Матеуса Куньи с пенальти в компенсированное к поединку время. Однако противостояние запомнилось не только атаками и голами.
Четвертый арбитр матча почувствовал слабость в конце матча. Ему так и не нашлось замены, но один из болельщиков на стадионе, который сидел недалеко от группы судей и видел, что происходит, выразил желание помочь рефери.
Болельщика звали Росс Беннетт, он работает судьей на матчах молодежных команд. Бригада арбитров быстро его проинструктировала, и мужчина провел полчаса в роли четвертого рефери на игре двух команд Премьер-лиги.
Позже Беннетт признался, что ему было очень сложно сдержать эмоции и вести себя профессионально после гола Матеуса Куньи, поскольку Росс с детства болеет за "Вулверхэмптон".
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