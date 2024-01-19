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В Англії вболівальник замінив суддю під час важливого матчу

19 січня 2024 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В Англії вболівальник замінив суддю під час важливого матчу
Головний арбітр матчу Ендрю Медлі. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час одного з поєдинків третього туру Кубка Англії стався унікальний інцидент. Один із уболівальників узяв на себе функції арбітра матчу.

Це сталося на повторній грі "Вулвергемптона" з "Брентфордом", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

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"Брентфорд" та "Вулвергемптон" знову протистояли один одному в Кубку Англії. За регламентом турніру зустрічі суперників складаються з одного матчу, але у разі нічиєї команди знову зустрічаються один з одним.

Інцидент під час матчу

"Вовки" виграли у "бджіл" з рахунком 3:2 завдяки голу Матеуса Куньї з пенальті у компенсований до поєдинку час. Проте протистояння запам'яталося не лише атаками та голами.

Матеус Кунья
Матеус Кунья забиває переможний гол за "Вулвергемптон". Фото: REUTERS/Carl Recine

Четвертий арбітр матчу відчув слабкість наприкінці матчу. Йому так і не знайшлося заміни, але один з уболівальників на стадіоні, який сидів неподалік групи суддів і бачив, що відбувається, висловив бажання допомогти рефері.

Уболівальника звали Росс Беннетт, він працює суддею на матчах молодіжних команд. Бригада арбітрів швидко проінструктувала його, і чоловік провів пів години в ролі четвертого рефері на грі двох команд Прем'єр-ліги.

Пізніше Беннетт зізнався, що йому було дуже складно стримати емоції та поводитися професійно після голу Матеуса Куньї, оскільки Росс з дитинства вболіває за "Вулвергемптон".

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спорт
футбол
Вулвергемптон Вондерерз
Арбітр
Брентфорд

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