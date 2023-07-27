В Англии запретят трансферы, которые связаны с Россией

Болельщики фотографируются с фигурой Харри Кейна. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Трансфер защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса в московский "Спартак" под угрозой срыва. Колумбийский футболист перейдет в другой клуб.

Руководство английской Премьер-лиги вмешалось в частное дело лондонцев, сообщает The Guardian.

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Клубы из чемпионатов Англии по футболу могут столкнуться с запретом на ведение дел в россиянами. Поводом для такой инициативы руководства АПЛ, к которой присоединилась Футбольная Ассоциация, стали переговоры "Тоттенхэма" и "Спартака" по 27-летнему колумбийскому защитнику.

Давинсон Санчес в матче за "Тоттенхэм". Фото: instagram.com/daosanchez13/

Давинсон Санчес не перейдет в "Спартак"

Российский клуб несколько недель пытается заполучить защитника лондонцев. Несколько дней назад "Тоттенхэм" согласился отпустить футболиста в Россию в обмен на солидную денежную компенсацию. Однако против такого варианта выступил сам Давинсон Санчес, после чего его поддержало руководство английской Премьер-лиги.

В настоящее время не существует законодательной базы, которая могла бы помешать английским клубам вести переговоры с представителями России. Однако по инициативу руководства АПЛ уже принимаются меры, чтобы исправить ситуацию.

Пока же в Премьер-лиге сделали предупреждение всем клубам относительно трансферов игроков в Россию. Вышло напоминание о том, что спонсорами российского футбола являются лица и организации, которые находятся под действием международных санкций. Одновременно с этим пресса и общественное мнение выступают резко против любой активности, которая связана с Россией.

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