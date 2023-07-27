В Англії заборонять трансфери, пов'язані з Росією

Вболівальники фотографуються із фігурою Харрі Кейна. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Трансфер захисника "Тоттенгема" Давінсона Санчеса до московського "Спартака" під загрозою зриву. Колумбійський футболіст перейде до іншого клубу.

Керівництво англійської Прем'єр-ліги втрутилося у приватну справу лондонців, повідомляє The Guardian.

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Клуби з чемпіонатів Англії з футболу можуть зіткнутися із забороною на ведення справ у росіян. Приводом для такої ініціативи керівництва АПЛ, до якої приєдналася Футбольна Асоціація, стали переговори "Тоттенгема" та "Спартака" щодо 27-річного колумбійського захисника.

Давінсон Санчес у матчі за "Тоттенгем". Фото: instagram.com/daosanchez13/

Давінсон Санчес не перейде до "Спартака"

Російський клуб кілька тижнів намагається отримати захисника лондонців. Декілька днів тому "Тоттенгем" погодився відпустити футболіста до Росії в обмін на солідну грошову компенсацію. Проте проти такого варіанта виступив сам Давінсон Санчес, після чого його підтримало керівництво англійської Прем'єр-ліги.

Нині немає законодавчої бази, яка б перешкодити англійським клубам вести переговори з представниками Росії. Проте з ініціативи керівництва АПЛ уже вживаються заходи, щоб виправити ситуацію.

Поки що ж у Прем'єр-лізі зробили попередження всім клубам щодо трансферів гравців до Росії. Вийшло нагадування про те, що спонсорами російського футболу є особи та організації, які перебувають під дією міжнародних санкцій. Водночас преса та громадська думка виступають різко проти будь-якої активності, яка пов'язана з Росією.

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