В АПЛ всего 2% футболистов не изменяют женам — мнение профессиональной любовницы

Итальянская модель Паола Саулино. Фото: instagram.com/paolinasaulino

Итальянская модель Паола Саулино прокомментировала скандал вокруг защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера. Общественность и его жена ранее узнали, что любовница родила игроку сына.

Саулино не видит в действиях Уокера ничего постыдного, передает Daily Mail.

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Кайл Уокер в сборной Англии. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболисты АПЛ — это изменщики

По словам модели, в соцсетях с ней очень часто связываются футболисты АПЛ и с тремя из них она имела интимную связь. Девушка считает, что измены — это нормальный поступок для мужчин, и тем более футболистов. Поэтому не стоит реагировать на это как на сюрприз.

"Я не удивлена тем, что сделал Кайл. Я искренне верю, что предательство — это очень естественная вещь в жизни. Что не так? Возможно, предательство просто имеет плохую репутацию, но это нормально, что мы можем желать других вещей в жизни. Почему бы не сделать то же самое в любви?

Я определенно симпатизирую Уокеру, поскольку 98% футболистов делают это, возможно, не создавая параллельной жизни, но очень легко иметь две-три жены и детей, разбросанных вокруг", — сказала Саулино.

Также модель считает романтичным, что футболисты, способные менять любовниц каждый день, возвращаются к женам.

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