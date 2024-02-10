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В АПЛ всего 2% футболистов не изменяют женам — мнение профессиональной любовницы

10 февраля 2024 12:32
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Агабекян Карен
редактор
В АПЛ всего 2% футболистов не изменяют женам — мнение профессиональной любовницы
Итальянская модель Паола Саулино. Фото: instagram.com/paolinasaulino
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Итальянская модель Паола Саулино прокомментировала скандал вокруг защитника "Манчестер Сити" Кайла Уокера. Общественность и его жена ранее узнали, что любовница родила игроку сына.

Саулино не видит в действиях Уокера ничего постыдного, передает Daily Mail.

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Уокер уже извинился перед своей женой, которая беременна четвертым ребенком, но пока живет отдельно. 

Кайл Уокер
Кайл Уокер в сборной Англии. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболисты АПЛ — это изменщики

По словам модели, в соцсетях с ней очень часто связываются футболисты АПЛ и с тремя из них она имела интимную связь. Девушка считает, что измены — это нормальный поступок для мужчин, и тем более футболистов. Поэтому не стоит реагировать на это как на сюрприз.

"Я не удивлена тем, что сделал Кайл. Я искренне верю, что предательство — это очень естественная вещь в жизни. Что не так? Возможно, предательство просто имеет плохую репутацию, но это нормально, что мы можем желать других вещей в жизни. Почему бы не сделать то же самое в любви?

Я определенно симпатизирую Уокеру, поскольку 98% футболистов делают это, возможно, не создавая параллельной жизни, но очень легко иметь две-три жены и детей, разбросанных вокруг", — сказала Саулино.

Также модель считает романтичным, что футболисты, способные менять любовниц каждый день, возвращаются к женам.

Напомним, 10 февраля в Мадриде "Реал" Андрея Лунина сыграет против "Жироны" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Анонс центрального матча Ла Лиги.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова по аннексу ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду у него 1+1.

Предстоящим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб. 

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков заинтересовал еще один известный европейский клуб.

Ворруженные силы Украины показали как выглядит легендарная донецкая "Донбасс Арена" во время оккупации.

футбол
Кайл Уокер
измена
АПЛ

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