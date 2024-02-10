В АПЛ лише 2% футболістів не зраджують дружинам — думка професійної коханки

Італійська модель Паола Сауліно. Фото: instagram.com/paolinasaulino

Італійська модель Паола Сауліно прокоментувала скандал навколо захисника "Манчестер Сіті" Кайла Уокера. Громадськість та його дружина раніше дізналися, що коханка гравця народила сина.

Сауліно не бачить у діях Уокера нічого ганебного, повідомляє Daily Mail.

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Кайл Уокер у збірній Англії. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболісти АПЛ — це зрадники

За словами моделі, у соцмережах з нею дуже часто зв'язуються футболісти АПЛ, і з трьома з них вона мала інтимний зв'язок. Дівчина вважає, що зради — це нормальний вчинок для чоловіків, і тим більше футболістів. Тому не варто реагувати на це як на сюрприз.

"Я не здивована тим, що зробив Кайл. Я щиро вірю, що зрада — це дуже природна річ у житті. Що не так? Можливо, зрада просто має погану репутацію, але це нормально, що ми можемо бажати інших речей у житті. Чому б не зробити те ж саме в коханні?

Я, безперечно, симпатизую Вокеру, оскільки 98% футболістів роблять це, можливо, не створюючи паралельного життя, але дуже легко мати дві-три дружини та дітей, розкиданих навколо", — сказала Сауліно.

Також модель вважає романтичним, що футболісти, які здатні міняти коханок щодня, повертаються до дружин.

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