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В АПЛ лише 2% футболістів не зраджують дружинам — думка професійної коханки

10 лютого 2024 12:32
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Агабекян Карен
редактор
В АПЛ лише 2% футболістів не зраджують дружинам — думка професійної коханки
Італійська модель Паола Сауліно. Фото: instagram.com/paolinasaulino
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Італійська модель Паола Сауліно прокоментувала скандал навколо захисника "Манчестер Сіті" Кайла Уокера. Громадськість та його дружина раніше дізналися, що коханка гравця народила сина.

Сауліно не бачить у діях Уокера нічого ганебного, повідомляє Daily Mail.

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Кайл Вокер
Кайл Уокер у збірній Англії. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Футболісти АПЛ — це зрадники

За словами моделі, у соцмережах з нею дуже часто зв'язуються футболісти АПЛ, і з трьома з них вона мала інтимний зв'язок. Дівчина вважає, що зради — це нормальний вчинок для чоловіків, і тим більше футболістів. Тому не варто реагувати на це як на сюрприз.

"Я не здивована тим, що зробив Кайл. Я щиро вірю, що зрада — це дуже природна річ у житті. Що не так? Можливо, зрада просто має погану репутацію, але це нормально, що ми можемо бажати інших речей у житті. Чому б не зробити те ж саме в коханні?

Я, безперечно, симпатизую Вокеру, оскільки 98% футболістів роблять це, можливо, не створюючи паралельного життя, але дуже легко мати дві-три дружини та дітей, розкиданих навколо", — сказала Сауліно.

Також модель вважає романтичним, що футболісти, які здатні міняти коханок щодня, повертаються до дружин.

Нагадаємо, 10 лютого в Мадриді "Реал" Андрія Луніна зіграє проти "Жирони" Артема Довбика та Віктора Циганкова. Анонс центрального матчу Ла-Ліги.

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футбол
Кайл Вокер
зрада
АПЛ

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