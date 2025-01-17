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В Динамо дали второй шанс игроку, от которого ранее отказались

17 января 2025 23:10
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо продолжило просмотр одного из потенциальных новичков — что известно
Киевское "Динамо" перед контрольным матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В киевском "Динамо" отложили решение относительно одного из потенциальных новичков. Он получит дополнительное время, чтобы лучше показать себя.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский решил дать еще один шанс центральному защитнику из ЮАР Име Окону, который находится в клубе на просмотре, сообщает ТаТоТаке.

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Предварительно он должен был провести на просмотре семь дней. Однако тренерский штаб "Динамо" решил дать ему дополнительную неделю.

Кто такой Име Окон

Име Окон выступает за "СуперСпорт Юнайтед" в премьер-лиге ЮАР. Его рост — 187 см, рыночная стоимость — 650 тыс. евро.

Контракт Окона с его нынешним клубом завершается в июне этого года.

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