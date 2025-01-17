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В Динамо дали другий шанс гравцю, від якого раніше відмовились

17 січня 2025 23:10
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо продовжило перегляд одного з потенційних новачків — що відомо
Київське "Динамо" перед контрольним матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У київському "Динамо" відклали рішення щодо одного із потенційних новачків. Він отримає додатковий час, щоб краще показати себе.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський вирішив дати ще один шанс центральному захиснику з ПАР Іме Окону, який перебуває в клубі на перегляді, повідомляє ТаТоТаке.

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Попередньо він мав провести на перегляді сім днів. Однак тренерський штаб "Динамо" вирішив дати йому додатковий тиждень.

Хто такий Іме Окон

Іме Окон виступає за "СуперСпорт Юнайтед" у прем'єр-лізі ПАР. Його зріст — 187 см, ринкова вартість — 650 тис. євро. 

Контракт Окона з його нинішнім клубом завершується у червні цього року.

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