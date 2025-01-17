Динамо продовжило перегляд одного з потенційних новачків — що відомо

Київське "Динамо" перед контрольним матчем. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У київському "Динамо" відклали рішення щодо одного із потенційних новачків. Він отримає додатковий час, щоб краще показати себе.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський вирішив дати ще один шанс центральному захиснику з ПАР Іме Окону, який перебуває в клубі на перегляді, повідомляє ТаТоТаке.

Читайте також:

Попередньо він мав провести на перегляді сім днів. Однак тренерський штаб "Динамо" вирішив дати йому додатковий тиждень.

Хто такий Іме Окон

Іме Окон виступає за "СуперСпорт Юнайтед" у прем'єр-лізі ПАР. Його зріст — 187 см, ринкова вартість — 650 тис. євро.

Контракт Окона з його нинішнім клубом завершується у червні цього року.

Нагадаємо, захисник збірної України Віталій Миколенко може піти з "Евертона".

Інший український збірник, Олександр Зінченко знайшов потенційний клуб у Туреччині.

Колишній гравець збірної України Артем Мілевський відзначив день народження у компанії відомої гості.

Юний талант "Барселони" Ламін Ямаль наступного сезону наблизиться до статусу Ліонеля Мессі.

Легендарний американський боксер Майк Тайсон придбав новий шикарний будинок.