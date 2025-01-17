Динамо продовжило перегляд одного з потенційних новачків — що відомо

В Динамо дали другий шанс гравцю, від якого раніше відмовились
У київському "Динамо" відклали рішення щодо одного із потенційних новачків. Він отримає додатковий час, щоб краще показати себе.
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський вирішив дати ще один шанс центральному захиснику з ПАР Іме Окону, який перебуває в клубі на перегляді, повідомляє ТаТоТаке.
Попередньо він мав провести на перегляді сім днів. Однак тренерський штаб "Динамо" вирішив дати йому додатковий тиждень.
Хто такий Іме Окон
Іме Окон виступає за "СуперСпорт Юнайтед" у прем'єр-лізі ПАР. Його зріст — 187 см, ринкова вартість — 650 тис. євро.
Контракт Окона з його нинішнім клубом завершується у червні цього року.
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