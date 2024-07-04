Николай Шапаренко может покинуть Динамо летом - детали о стоимости игрока

Николай Шапаренко на Евро-2024. Фото: Reuters

Руководство "Динамо" еще не определилось по поводу трансферной стоимости Шапаренко. После матча сборной Украины против Словакии, где Николай отметился голом, Евгений Хачериди заявил в разговоре с Игорем Бурбасом, что цена футболиста составляет 15-20 миллионов.

Такую информацию прокомментировал Виктор Вацко.

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Трансферная стоимость Шапаренко

На своем YouTube-канале журналист Виктор Вацко заявил, что у бывшего защитника Хачериди был серьезный разговор с руководством "Динамо", ведь рассказал о "вероятной" трансферной стоимости Шапаренко. Тогда он заявил, что "Динамо" готово продать его за 15-20 млн.

"Мне рассказывали, что Хачериди выгреб от руководства "Динамо", когда сказал, что цена Шапаренко — 15-20 миллионов. В "Динамо" считают, что выше", — прокомментировал ситуацию журналист.

В СМИ появлялась информация, что 25-летним игроком интересуются "Лацио" и "Бешикташ". Римский клуб готов заплатить за него 10 миллионов евро. Кроме того, его не интересуют предложения обеих команд. Причиной является интерес к игроку со стороны клуба АПЛ.

Контракт Шапаренко с "Динамо" действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за "Динамо", в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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