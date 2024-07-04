Микола Шапаренко може залишити Динамо влітку — деталі про вартість гравця

Микола Шапаренко на Євро-2024. Фото: Reuters

Керівництво "Динамо" ше не визначилось щодо трансферної вартості Шапаренка. Після матчу збірної України проти Словаччини, де Микола відзначився голом, Євген Хачеріді заявив у розмові з Ігорем Бурбасом, що ціна футболіста становить 15-20 млн.

Таку інформацію прокоментував журналіст Віктор Вацко.

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Трансферна вартість Шапаренка

На своєму YouTube-каналі журналіст Віктор Вацко заявив, що колишній захисник Хачеріді мав серйозну розмову з керівництвом "Динамо", адже розповів про "ймовірну" трансферну вартість Шапаренка. Тоді він заявив, що "Динамо" готове продати його за 15-20 млн.

"Мені розповідали, що Хачеріді вигріб від керівництва "Динамо", коли сказав, що ціна Шапаренка –—15-20 мільйонів. В "Динамо" вважають, що вище", — прокоментував ситуацію журналіст.

У ЗМІ з'являлась інформація про те, що 25-річним гравцем цікавляться "Лаціо" та "Бешикташ". Римський клуб готовий заплатити за нього 10 мільйонів євро. Крім цього, його не цікавлять пропозиції обох команд. Причиною є інтерес до гравця з боку клубу АПЛ.

Контракт Шапаренка з "Динамо" діє до літа 2026 року. В минулому сезоні він провів 29 матчів за "Динамо", у яких забив шість голів та віддав дев'ять результативних передач.

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