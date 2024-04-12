В Эстонии после слов о победе России в Украине критике подвергся капитан сборной
Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев подвергся критике из-за войны в Украине. По этой причине он отказался от капитанской повязки.
Васильев подвергся критике потому, что в своем интервью допустил победу России над Украиной, сообщил портал Delfi.
За что раскритиковали Васильева
Васильев допустил, что если в войне победит Россия, то настанет мир. Поскольку в Эстонии Украину поддерживает население и власти, то критика на футболиста полетела со всех сторон.
"Если выиграет Украина, возможно, будет мир. Если победит Россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир.
То, что люди хотят слышать, не связано с тем, что я думаю. Это не означает, что я на чьей-то стороне. Для меня непостижимо то, что происходит в мире. Лет пять назад я бы не поверил, что такие вещи могут происходить сейчас, и в своем нынешнем состоянии я не должен отвечать, почему это произошло, как, по каким причинам", — сказал Васильев.
В связи с возникшей ситуацией ее прокомментировали в Эстонском футбольном союзе.
"Мы повторяем единую и четкую позицию федерации: мы выступаем за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии", — говорится в заявлении.
В Эстонском футбольном союзе отметили, что надеются на окончание войны в Украине и на восстановление Киевом контроля над всей ее территорией.
Васильева назвали пацифистом и преданным Эстонии человеком. Именно по этой причине он отказался от капитанской повязки.
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