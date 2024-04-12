В Эстонии после слов о победе России в Украине критике подвергся капитан сборной

Капитан сборной Эстонии Константин Васильев. Фото: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA

Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев подвергся критике из-за войны в Украине. По этой причине он отказался от капитанской повязки.

Васильев подвергся критике потому, что в своем интервью допустил победу России над Украиной, сообщил портал Delfi.

Читайте также:

За что раскритиковали Васильева

Васильев допустил, что если в войне победит Россия, то настанет мир. Поскольку в Эстонии Украину поддерживает население и власти, то критика на футболиста полетела со всех сторон.

"Если выиграет Украина, возможно, будет мир. Если победит Россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир.

То, что люди хотят слышать, не связано с тем, что я думаю. Это не означает, что я на чьей-то стороне. Для меня непостижимо то, что происходит в мире. Лет пять назад я бы не поверил, что такие вещи могут происходить сейчас, и в своем нынешнем состоянии я не должен отвечать, почему это произошло, как, по каким причинам", — сказал Васильев.

В связи с возникшей ситуацией ее прокомментировали в Эстонском футбольном союзе.

"Мы повторяем единую и четкую позицию федерации: мы выступаем за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии", — говорится в заявлении.

В Эстонском футбольном союзе отметили, что надеются на окончание войны в Украине и на восстановление Киевом контроля над всей ее территорией.

Васильева назвали пацифистом и преданным Эстонии человеком. Именно по этой причине он отказался от капитанской повязки.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока.

Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.