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В Эстонии после слов о победе России в Украине критике подвергся капитан сборной

12 апреля 2024 14:53
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Агабекян Карен
редактор
В Эстонии после слов о победе России в Украине критике подвергся капитан сборной
Капитан сборной Эстонии Константин Васильев. Фото: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев подвергся критике из-за войны в Украине. По этой причине он отказался от капитанской повязки.

Васильев подвергся критике потому, что в своем интервью допустил победу России над Украиной, сообщил портал Delfi.

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Васильев допустил, что если в войне победит Россия, то настанет мир. Поскольку в Эстонии Украину поддерживает население и власти, то критика на футболиста полетела со всех сторон.

"Если выиграет Украина, возможно, будет мир. Если победит Россия, возможно, будет мир. Если обе стороны решат поговорить и заключить мирный договор, то, возможно, будет мир.

То, что люди хотят слышать, не связано с тем, что я думаю. Это не означает, что я на чьей-то стороне. Для меня непостижимо то, что происходит в мире. Лет пять назад я бы не поверил, что такие вещи могут происходить сейчас, и в своем нынешнем состоянии я не должен отвечать, почему это произошло, как, по каким причинам", — сказал Васильев.

В связи с возникшей ситуацией ее прокомментировали в Эстонском футбольном союзе.

"Мы повторяем единую и четкую позицию федерации: мы выступаем за Эстонию, за поддержку Украины и против российской агрессии", — говорится в заявлении.

В Эстонском футбольном союзе отметили, что надеются на окончание войны в Украине и на восстановление Киевом контроля над всей ее территорией.

Васильева назвали пацифистом и преданным Эстонии человеком. Именно по этой причине он отказался от капитанской повязки.

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война
Эстония
футбол
Россия

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