В Естонії після слів про перемогу Росії в Україні розкритикували капітана збірної

Капітан збірної Естонії Костянтин Васильєв. Фото: MARGUS PAHV | DELFI MEEDIA

Капітан збірної Естонії з футболу Костянтин Васильєв піддався критиці через війну в Україні. З цієї причини він відмовився від капітанської пов'язки.

Васильєв піддався критиці тому, що у своєму інтерв'ю припустив перемогу Росії над Україною, повідомив портал Delfi.

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Васильєв припустив, що якщо у війні переможе Росія, то настане мир. Оскільки в Естонії Україну підтримує населення та влада, то критика на футболіста полетіла з усіх боків.

"Якщо виграє Україна, можливо, буде мир. Якщо переможе Росія, можливо, буде мир. Якщо обидві сторони вирішать поговорити і укласти мирний договір, то, можливо, буде мир.

Те, що люди хочуть чути, не пов'язане з тим, що я гадаю. Це не означає, що я на чиємусь боці. Для мене незбагненним є те, що відбувається у світі. Років п'ять тому я не повірив би, що такі речі можуть відбуватися зараз, і у своєму нинішньому стані я не повинен відповідати, чому це сталося, як, з яких причин", — сказав Васильєв.

У зв'язку з ситуацією її прокоментували в Естонському футбольному союзі.

"Ми повторюємо єдину та чітку позицію федерації: ми виступаємо за Естонію, за підтримку України та проти російської агресії", — йдеться у заяві.

В Естонському футбольному союзі зазначили, що сподіваються на закінчення війни в Україні та на відновлення Києвом контролю над усією її територією.

Васильєва назвали пацифістом і відданою Естонії людиною. Саме з цієї причини він відмовився від капітанської пов'язки.

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