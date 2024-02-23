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В Испании переносят матчи из-за масштабных пожаров

23 февраля 2024 16:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Испании переносят матчи из-за масштабных пожаров
Пожарные борются с огнем в Испании. Фото: REUTERS/Eva Manez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько клубов чемпионата Испании по футболу обратились к руководству Ла Лиги с просьбой перенести свои следующие домашние матчи. Причиной стал пожар, который разгорелся в районе Кампанар в Валенсии. 

Клубы "Валенсия" и "Леванте" выразили соболезнования горожанам, которые пострадали от пожара, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "летучих мышей".

"Валенсия", в составе которой выступает украинец Роман Яремчук, в рамках 26 тура Ла Лиги должна отправиться на выездной поединок против "Гранады". "Леванте", вторая команда из этого региона, сыграет в рамках 28 тура Сегунды против "Андорры". Однако оба левантийских клуба добиваются переноса своих поединков. 

Валенсия
Роман Яремчук с партнерами по команде. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Пожар в Валенсии

В городе объявили трехдневный траур после того, как масштабный огонь почти уничтожил несколько жилых домой. Уже известно как минимум о четырех погибших гражданах. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести.

В память о жертвах пожара "Валенсия" приспустила флаги на стадионе и других спортивных объектах, которые принадлежат клубу. Футболисты и тренеры мужской первой команды, женской первой команды и команд академии "Валенсии" почтили минутой молчания пострадавших горожан.

После 25 туров испанской Ла Лиги "Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице. Роман Яремчук забил в этом сезоне три гола в составе "летучих мышей". 

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спорт
футбол
Роман Яремчук
Испанская Ла Лига
Валенсия

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