В Испании переносят матчи из-за масштабных пожаров

Пожарные борются с огнем в Испании. Фото: REUTERS/Eva Manez

Сразу несколько клубов чемпионата Испании по футболу обратились к руководству Ла Лиги с просьбой перенести свои следующие домашние матчи. Причиной стал пожар, который разгорелся в районе Кампанар в Валенсии.

Клубы "Валенсия" и "Леванте" выразили соболезнования горожанам, которые пострадали от пожара, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "летучих мышей".

"Валенсия", в составе которой выступает украинец Роман Яремчук, в рамках 26 тура Ла Лиги должна отправиться на выездной поединок против "Гранады". "Леванте", вторая команда из этого региона, сыграет в рамках 28 тура Сегунды против "Андорры". Однако оба левантийских клуба добиваются переноса своих поединков.

Роман Яремчук с партнерами по команде. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Пожар в Валенсии

В городе объявили трехдневный траур после того, как масштабный огонь почти уничтожил несколько жилых домой. Уже известно как минимум о четырех погибших гражданах. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести.

В память о жертвах пожара "Валенсия" приспустила флаги на стадионе и других спортивных объектах, которые принадлежат клубу. Футболисты и тренеры мужской первой команды, женской первой команды и команд академии "Валенсии" почтили минутой молчания пострадавших горожан.

После 25 туров испанской Ла Лиги "Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице. Роман Яремчук забил в этом сезоне три гола в составе "летучих мышей".

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