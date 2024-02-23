В Іспанії переносять матчі через масштабні пожежі

Пожежники борються із вогнем в Іспанії. Фото: REUTERS/Eva Manez

Одразу кілька клубів чемпіонату Іспанії з футболу звернулися до керівництва Ла-Ліги із проханням перенести свої наступні домашні матчі. Причиною стала пожежа, яка спалахнула в районі Кампанар у Валенсії.

Клуби "Валенсія" та "Леванте" висловили співчуття городянам, які постраждали від пожежі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "кажанів".

"Валенсія", у складі якої виступає українець Роман Яремчук, у рамках 26 туру Ла-Ліги має вирушити на виїзний поєдинок проти "Гранади". "Леванте", друга команда цього регіону, зіграє в рамках 28 туру Сегунди проти "Андорри". Проте обидва левантійські клуби домагаються перенесення своїх поєдинків.

Роман Яремчук із партнерами по команді. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Пожежа у Валенсії

У місті оголосили триденну жалобу після того, як масштабний вогонь майже знищив кілька житлових будинків. Вже відомо як мінімум про чотирьох загиблих громадян. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти.

На згадку про жертв пожежі "Валенсія" приспустила прапори на стадіоні та інших спортивних об'єктах, що належать клубу. Футболісти та тренери чоловічої першої команди, жіночої першої команди та команд академії "Валенсії" вшанували хвилиною мовчання постраждалих городян.

Після 25 турів іспанської Ла-Ліги "Валенсія" посідає восьме місце у турнірній таблиці. Роман Яремчук забив цього сезону три голи у складі "кажанів".

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