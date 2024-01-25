В Германии тренер ударил звезду футбола — как его наказали

Бьелица и Сане. Фото: Reuters

Главный тренер Униона Ненад Бьелица во время матча Бундеслиги ударил игрока Баварии Лероя Сане. Случилось это после того, как на 74-й минуте футболисты берлинской команды выпустили мяч за боковую линию, а Сане подбежал к тренеру соперников, чтобы забрать мяч и ввести его в игру.

Бьелица отбросил мяч, дважды оттолкнул Сане и схватил его за лицо, передает Новини.LIVE.

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Сане утверждает, что хотел побыстрее продолжить игру, а хорват отбросил мяч в сторону. После этого игрок Баварии что-то сказал Бьелице и получил две легкие оплеухи. По итогам эпизода Сане получил желтую карточку, а Ненад красную и извиняться не планирует.

"Буду ли я извиняться? Только перед своей командой. Но никак не перед Сане. Он подошел ко мне и пытался спровоцировать. Безусловно, я отреагировал на это не должным образом. Тренеры не должны так реагировать. Больше мне ничего добавить на этот эпизод", — приводит слова Бьелицы Bild.

Как информирует Kicker, наставник Униона будет вынужден пропустить 3 матча, а также заплатить штраф в размере 25 тысяч евро. Бьельца согласился с приговором и не намерен его оспаривать. Он пропустит матчи с Дармштадтом, РБ Лейпциг и Майнцем.

В течение всего периода наказания тренеру не разрешается иметь какой-либо прямой или косвенный контакт с командой, а также находиться в раздевалке команды.

Сане не держит зла

Нападающий Лерой Сане тоже прокомментировал стычку с главным тренером Униона.

"На самом деле я просто хотел как можно быстрее вернуть мяч в игру, чтобы начать следующую атаку, а потом все превратилось в какую-то дикую ситуацию, и он схватил меня за лицо. Но я не держу его зла и забыл об этом. Главное, что мы получили три важных очка", — цитирует Сане Daily Mai

После 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" размещается на втором месте с 44 очками. "Унион" находится на 15-й строчке с 14 очками. Лидером чемпионата является "Байер" из Леверкузена, у которого 48 очков по итогам 18 туров.

Напомним, "Бавария" увольняет Тухеля и уже договорилась с новым тренером.

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