В Німеччині тренер вдарив зірку футбола — як його покарали

Б'єліца та Сане. Фото: Reuters

Головний тренер Уніона Ненад Б'єліца під час матчу Бундесліги вдарив гравця Баварії Лероя Сане. Сталося це після того, як на 74-й хвилині футболісти берлінської команди випустили м'яч за бокову лінію, а Сане підбіг до тренера суперників, щоб забрати м'яч та ввести його у гру.

Б’єліца відкинув м’яч, двічі відштовхнув Сане та схопив його за обличчя, передає Новини.LIVE.

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Сане стверджує, що хотів швидше продовжити гру, а хорват відкінув м’яч в сторону. Після цього гравець Баварії щось сказав Б'єліці та отримав два легкі ляпаси. За підсумками епізоду Сане отримав жовту картку, а Ненад червону та вибачатися не планує.

"Чи буду я вибачатися? Тільки перед своєю командою. Але ніяк не перед Сане. Він підійшов до мене і намагався спровокувати. Безумовно, я відреагував на це не належним чином. Тренери не повинні так реагувати. Більше мені нічого додати щодо цього епізоду", — наводить слова Б'єліци Bild.

Сане не тримає зла

Нападник Лерой Сане теж прокоментував сутичку з головним тренером Уніона.

"Насправді я просто хотів якнайшвидше повернути м'яч у гру, щоб почати наступну атаку, а потім усе перетворилося на якусь дику ситуацію, і він схопив мене за обличчя. Але я не тримаю на нього зла й забув про це. Головне, що ми здобули три важливі очки", — цитує Сане Daily Mai

Після 18 зіграних матчів німецької Бундесліги мюнхенська "Баварія" розташовується на другому місці з 44 очками. "Уніон" перебуває на 15-му рядку з 14 очками. Лідером чемпіонату є "Баєр" із Леверкузена, у якого 48 очок за підсумками 18 турів.

Нагадаємо, "Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером.

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