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В Одессе на вечере бокса от R1 собрали полмиллиона в поддержку ВСУ и детей в Херсоне

7 июня 2024 22:07
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В Одессе на вечере бокса от R1 собрали полмиллиона в поддержку ВСУ и детей в Херсоне
Марат Григорян победил нокаутом. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

День защиты детей в Одессе прошел с праздником спорта в "Grand Hall Ренессанс", назначенном собрать помощь детским спортивным школам на Херсонщине и разным бригадам ВСУ. В этот вечер R1 promotion провел немало интересных поединков, на которые пришло пол тысячи зрителей, среди которых ветераны бокса и молодые воспитанники Одесских спортивных школ. Организаторами выступили Валерий Харламов и Родион Яготин.

Подробности мероприятия в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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Родион Яготин и Виктор Милевский. Фото: Надежда Девятина

Григорян вошел в ТОП-10

В главном бое вечера в полутяжелой весовой Марат Григорян эффектным нокаутом победил опытного соперника из ТОП-10 рейтинга Украины днепрянина Андрея Сипченко. На последних секундах первого раунда Марат отправил своего соперника в тяжелый нокаут. Это уже вторая победа Марата на профи-ринге и вторая нокаутом.

Интересным получился и поединок с участием чемпиона мира среди студентов, у которого был шанс попасть на Олимпийские игры, Максима Молодана. Он уверенно одолел в третьем раунде Евгения Каленюка.

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Вадим Коляда. Фото: Надежда Девятина

Нокаут получил также Юнис Гулиев, который был сильнее Руслана Белинского. Еще одним нокаутом вернулся на боксерский ринг после 2-летнего перерыва супер тяжеловес Вадим Коляда. В течение этого времени он одерживал феерические победы в профессиональных поединках по боксингу, MMA и кулачным боям. В этот вечер он одолел дебютанта Вадима Мартю.

20-летний одессит Даниель Портареску в зрелищном поединке победил Александра Иванина. В бою зрители увидели силовые удары, скоростные перемещения, стойкость, кровь и рассечение. Даниэл одержал третью победу на профессиональном ринге и вошел в ТОП-15 рейтинга среднего веса в Украине.

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Харламов, Григорян и Яготин. Фото: Надежда Девятина

Не встретили сопротивления на своем пути и чемпионы Украины среди любителей Ярослав Михайлушко, Эльвин Алиев и Виталий Стальченко, тоже победившие соперников досрочно.

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