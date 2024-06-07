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В Одесі на вечорі боксу від R1 зібрали пів мільйона на підтримку ЗСУ та дітей у Херсоні

7 червня 2024 22:07
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одесі на вечорі боксу від R1 зібрали пів мільйони на підтримку ЗСУ та дітей у Херсоні
Марат Григорян переміг нокаутом. Фото: Надія Дев'ятіна
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

День захисту дітей в Одесі пройшов зі святом спорту в "Grand Hall Ренесанс", призначеному зібрати допомогу дитячим спортивним школам на Херсонщині та різним бригадам ЗСУ. В цей вечір R1 promotion провів чимало цікавих поєдинків, на які прийшло пів тисячі глядачів, серед яких ветерани боксу і молоді, вихованці Одеських спортивних шкіл. Організаторами виступили Валерій Харламов та Родіон Яготін.

Подробиці заходу в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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На благодійному аукціоні  рукавичка абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика пішла за 300 тисяч, Денис Беринчик своїм автографом допоміг принести ще 150. А Арнольд Хегай — 30. Найголовніші лоти придбав одеський бізнесмен та меценат Віктор Мілевський. Його внесок становив 500 тисяч гривень.

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Родіон Яготін та Віктор Мілевський. Фото: Надія Дев'ятіна

Григорян увійшов до ТОП-10

У головному бою вечора у напівважкій ваговій Марат Григорян ефектним нокаутом переміг досвідченого суперника з ТОП-10 рейтингу України дніпрянина Андрія Сіпченка. На останніх секундах першого раунду Марат відправив свого суперника у важкий нокаут. Це вже друга перемога Марата на профі-ринзі, та друга нокаутом.

Цікавим вийшов і поєдинок за участі чемпіона світу серед студентів, який мав шанс потрапити на Олімпійські ігри, Максима Молодана. Він впевнено здолав у третьому раунді Євгенія Каленюка.

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Вадим Коляда. Фото: Надія Дев'ятіна

Нокаут здобув також Юніс Гулієв, який був сильніше за Руслана Белінського. Ще одним нокаутом повернувся на боксерський ринг після 2-річної перерви супер важковаговик Вадим Коляда. Протягом цього часу він здобував феєричні перемоги у професійних поєдинках з кікбоксингу, MMA та кулачних боях. Цього вечора він здолав дебютанта Вадима Мартю. 

20-річний одесит Данієль Портареску у надвидовищному поєдинку переміг Олександра Іваніна. У бою глядачі побачили силові удари, швидкісні переміщення, стійкість, кров та розсічення. Даніел здобув третю перемогу на професійному рингу та увійшов до ТОП-15 рейтингу середньої ваги в Україні.

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Харламов, Григорян та Яготін. Фото: Надія Дев'ятіна

Не зустріли опору на своєму шляху і чемпіони України серед аматорів Ярослав Михайлушко, Ельвін  Алієв і Віталій Стальченко,  які теж перемогли суперників достроково.

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бокс
Одеса
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