В Одессе пройдет масштабный вечер профессионального бокса

Марат Григорян. Фото: R1 boxing

В субботу первого июня в Одессе в Grand Hall Ренессанс пройдет вечер профессионального бокса от R1 promotion. В главном бою вечера Марат Григорян встретится с Андреем Сипченко, а также на мероприятии будут разыграны на аукционе перчатки Усика, Беринчика и Хегая.

Анонс масштабного боксерского события — в материале Новини.LIVE.

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Любителей бокса в первый день лета ожидают 14 ожесточенных боев. Главное событие — встреча в весовой категории 79,3 кг Марата Григоряна из одесского клуба R1, мастера спорта международного класса, чемпиона Украины и международных турниров класса А встретится с опытным соперником из Днепра Андреем Сипченко, занимающим десятую позицию в рейтинге профессиональных боксеров в этом весе .

Также на ринг выйдут непобедимые боксеры Даниель Портареску, Имран Гаджиев, Михаил Кременский, Юнус Гулиев. Чемпион Украины 2023 года Эльвин Алиев и Чемпион Украины 2024 года Виталий Стальченко.

Аукцион и открытая тренировка

Кроме того, у каждого болельщика будет прекрасная возможность внести благотворительный вклад на восстановление школы на Херсонщине и реабилитацию военнослужащих.

Афиша вечера профессионального бокса

Среди лотов перчатки с автографом Александра Усик, Дениса Беринчика, Арнольда Хегая и флаг Украины с подписью чемпионов мира по боксу.

Добавим, что в четверг пройдет открытая тренировка в клубе R1 boxing, а в пятницу взвешивание в гостинице "Одесса".

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