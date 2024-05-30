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В Одесі пройде масштабний вечір професійного боксу

30 травня 2024 10:34
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Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одесі пройде масштабний вечір професійного боксу
Марат Григорян. Фото: R1 boxing
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У суботу першого червня в Одесі у "Grand Hall Ренесанс" пройде вечір професійного боксу від R1 promotion. У головному бою вечора Марат Григорян зустрінеться з Андрієм Сіпченко, а також впродовж заходу будуть розіграні на аукціоні перчатки Усика, Беринчика та Хегая.

Анонс масштабної боксерської події — в матеріалі Новини.LIVE.

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Любителів боксу в перший день літа очікують 14 запеклих боїв. Головна подія — зустріч у ваговій категорії 79,3 кг Марата Григоряна з одеського клубу R1, майстра спорту міжнародного класу, чемпіона України та міжнародних турнірів класу А зустрінеться з досвідченим суперником з Дніпра Андрієм Сіпченком, який посідає десяту позицію у рейтингу професійних боксерів в цій вазі. 

Також на ринг вийдуть  непереможні боксери Данієль Портареску, Імран Гаджиєв, Михайло Кремінський, Юнус Гулієв. Чемпіон України 2023 Ельвін Алієв та Чемпіон України 2024  Віталій Стальченко.

Аукціон та відкрите тренування

Крім того у кожного вболівальника буде чудова нагода зробити благодійний внесок на відбудову школи на Херсонщині та реабілітацію військовослужбовців.

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Афіша вечора професійного боксу

Серед лотів перчатки з автографом Олександра Усик, Дениса Беринчика, Арнольда Хегая та прапор України з підписом чемпіонів світу з боксу.

Додамо, що в четвер пройде відкрите тренування у клубі R1 boxing, а в п’ятницю зважування в готелі "Одеса".

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Одеса
Олександр Усик
бокс
Денис Берінчик

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