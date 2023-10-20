В Одессе провели турнир по футболу ко Дню Защитников и Защитниц Украины

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Юрий Докиенко

Благотворительный турнир по футболу 8 на 8 между разными силовыми структурами ко Дню Защитников и Защитниц Украины прошел в Одессе на стадионе школы №33. Организаторами мероприятия выступили ФСО "Спартак", Департамент спорта и туризма Одесской областной военной администрации и Налоговая служба.

Подробности соревнований в материале Новини.LIVE.

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Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд: ГСЧС, Пограничная служба, Таможня, Налоговая служба, Одесская прокуратура, Киевская городская прокуратура, Генеральная прокуратура, СБУ в Одесской области, СБУ из Киева и Киберполиция.

В рамках турнира был организован специальный матч звезд, участие в котором приняли руководители почти всех команд. Вышел на поле и в красивом стиле забил 2 гола глава Одесской ОВА Олег Кипер, который является воспитанником школы "Черноморца" и раньше даже играл в дубле "моряков". Сборная звезд победила сборную игроков со счетом 4:1. Кроме Кипера у "звезд" голами отличились Руслан Хван и Алексей Кошин из СБУ.

Олег Кипер в игре. Фото: Юрий Докиенко

"Очень важная мера среди силовых структур. Ребята обменялись мнениями и позитивом, эмоциями. Многие с начала войны не виделись. Футбол всегда объединяет и это объединение дает нам толчок в дальнейшем, чтобы защищать Украину. Многие участники в ротации, были" на нуле". Эти эмоции передадут поддержку нашим Вооруженным силам Украины", — сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Результаты соревнований

Что касается результатов самих соревнований, то в финале победу одержала команда Налоговой службы, которые одолели Киберполицию со счетом 2:1. В матче за третье место сошлись две команды СБУ и сильнее оказались одесситы — 3:2.

Руслан Хван. Фото: Юрий Докиенко

"Кубки Незламности" от организаторов получили:

Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин

Исполняющий обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко

Начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Руслан Хван

Исполняющий обязанности руководителя Одесской областной прокуратуры Алексей Химченко

Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Одесской области Сергей Мул

Начальник Главного управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виктор Доровский

Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Денис Платонов

Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Сергей Гринчишин

Дмитрий Безотосный. Фото: Юрий Докиенко

Кубок "Лучший вратарь турнира" получил известный украинский голкипер, игравший за "Черноморец" в Лиге Европы Дмитрий Безотосный, он стоял за команду СБУ в Одесской области.

"Лучший защитник турнира" — основатель и капитан команды Киберполиции, полковник Владимир Забродский

"Самый полезный игрок турнира" — глава Одесской ОВА Олег Кипер

"Лучший нападающий" — Алексей Химченко (Одесская Прокуратура)

"Лучший игрок" — Руслан Хван (Налоговая служба)

Руслан Хван. Фото: Юрий Докиенко

Кубок "Престижа" получила Одесская Таможня.

Кубок "За волю к Победе" получила Служба Безопасности Украины

Кубок за 3-е место получило Управление Службы Безопасности Украины в Одесской области

Кубок за 2 место.

Кубок за 1 место - Налоговая служба

Налоговая служба. Фото: Юрий Докиенко

Гимн во время церемонии закрытия исполнил солист волонтерской группы "Волна" Владимир Чмиль.

СК "Эстер". Фото: Юрий Докиенко

Также во время церемонии выступили команды Одесской областной Федерации чирлидинга и чирспорта, чемпионки Украины, коллективы СК "Эстер" (тренер Елизавета Трум) и СК "Unlimited" (тренер Юлия Давыдова)

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