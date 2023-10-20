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В Одессе провели турнир по футболу ко Дню Защитников и Защитниц Украины

20 октября 2023 19:32
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В Одессе провели турнир по футболу ко Дню Защитников и Защитниц Украины
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Юрий Докиенко
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Благотворительный турнир по футболу 8 на 8 между разными силовыми структурами ко Дню Защитников и Защитниц Украины прошел в Одессе на стадионе школы №33. Организаторами мероприятия выступили ФСО "Спартак", Департамент спорта и туризма Одесской областной военной администрации и Налоговая служба.

Подробности соревнований в материале Новини.LIVE.

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Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд: ГСЧС, Пограничная служба, Таможня, Налоговая служба, Одесская прокуратура, Киевская городская прокуратура, Генеральная прокуратура, СБУ в Одесской области, СБУ из Киева и Киберполиция.

В рамках турнира был организован специальный матч звезд, участие в котором приняли руководители почти всех команд. Вышел на поле и в красивом стиле забил 2 гола глава Одесской ОВА Олег Кипер, который является воспитанником школы "Черноморца" и раньше даже играл в дубле "моряков". Сборная звезд победила сборную игроков со счетом 4:1. Кроме Кипера у "звезд" голами отличились Руслан Хван и Алексей Кошин из СБУ.

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Олег Кипер в игре. Фото: Юрий Докиенко

"Очень важная мера среди силовых структур. Ребята обменялись мнениями и позитивом, эмоциями. Многие с начала войны не виделись. Футбол всегда объединяет и это объединение дает нам толчок в дальнейшем, чтобы защищать Украину. Многие участники в ротации, были" на нуле". Эти эмоции передадут поддержку нашим Вооруженным силам Украины", — сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Результаты соревнований

Что касается результатов самих соревнований, то в финале победу одержала команда Налоговой службы, которые одолели Киберполицию со счетом 2:1. В матче за третье место сошлись две команды СБУ и сильнее оказались одесситы — 3:2.

хван
Руслан Хван. Фото: Юрий Докиенко

"Кубки Незламности" от организаторов получили:

  • Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк
  • Генеральный прокурор Украины Андрей Костин
  • Исполняющий обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко
  • Начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец
  • Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Руслан Хван
  • Исполняющий обязанности руководителя Одесской областной прокуратуры Алексей Химченко
  • Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Одесской области Сергей Мул
  • Начальник Главного управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виктор Доровский
  • Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Денис Платонов
  • Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Сергей Гринчишин
финал
Дмитрий Безотосный. Фото: Юрий Докиенко

Кубок "Лучший вратарь турнира" получил известный украинский голкипер, игравший за "Черноморец" в Лиге Европы Дмитрий Безотосный, он стоял за команду СБУ в Одесской области.

"Лучший защитник турнира" — основатель и капитан команды Киберполиции, полковник Владимир Забродский

"Самый полезный игрок турнира" — глава Одесской ОВА Олег Кипер

"Лучший нападающий" — Алексей Химченко (Одесская Прокуратура)

"Лучший игрок" — Руслан Хван (Налоговая служба)

хван
Руслан Хван. Фото: Юрий Докиенко

Кубок "Престижа" получила Одесская Таможня.

Кубок "За волю к Победе" получила Служба Безопасности Украины

Кубок за 3-е место получило Управление Службы Безопасности Украины в Одесской области

Кубок за 2 место.

Кубок за 1 место - Налоговая служба

налоговая
Налоговая служба. Фото: Юрий Докиенко

Гимн во время церемонии закрытия исполнил солист волонтерской группы "Волна" Владимир Чмиль.

черлидинг
СК "Эстер". Фото: Юрий Докиенко

Также во время церемонии выступили команды Одесской областной Федерации чирлидинга и чирспорта, чемпионки Украины, коллективы СК "Эстер" (тренер Елизавета Трум) и СК "Unlimited" (тренер Юлия Давыдова)

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой. 

Мудрик заинтересовал "Ювентус" — "Челси" принял решение о будущем игрока. 

Довбик вошел в топ лучших футболистов мира. 

Чемпион мира-2022 по футболу дисквалифицирован на два года. 

Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

 

 

 

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