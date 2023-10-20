В Одессе провели турнир по футболу ко Дню Защитников и Защитниц Украины
Благотворительный турнир по футболу 8 на 8 между разными силовыми структурами ко Дню Защитников и Защитниц Украины прошел в Одессе на стадионе школы №33. Организаторами мероприятия выступили ФСО "Спартак", Департамент спорта и туризма Одесской областной военной администрации и Налоговая служба.
Подробности соревнований в материале Новини.LIVE.
Всего в соревнованиях приняло участие 10 команд: ГСЧС, Пограничная служба, Таможня, Налоговая служба, Одесская прокуратура, Киевская городская прокуратура, Генеральная прокуратура, СБУ в Одесской области, СБУ из Киева и Киберполиция.
В рамках турнира был организован специальный матч звезд, участие в котором приняли руководители почти всех команд. Вышел на поле и в красивом стиле забил 2 гола глава Одесской ОВА Олег Кипер, который является воспитанником школы "Черноморца" и раньше даже играл в дубле "моряков". Сборная звезд победила сборную игроков со счетом 4:1. Кроме Кипера у "звезд" голами отличились Руслан Хван и Алексей Кошин из СБУ.
"Очень важная мера среди силовых структур. Ребята обменялись мнениями и позитивом, эмоциями. Многие с начала войны не виделись. Футбол всегда объединяет и это объединение дает нам толчок в дальнейшем, чтобы защищать Украину. Многие участники в ротации, были" на нуле". Эти эмоции передадут поддержку нашим Вооруженным силам Украины", — сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Результаты соревнований
Что касается результатов самих соревнований, то в финале победу одержала команда Налоговой службы, которые одолели Киберполицию со счетом 2:1. В матче за третье место сошлись две команды СБУ и сильнее оказались одесситы — 3:2.
"Кубки Незламности" от организаторов получили:
- Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк
- Генеральный прокурор Украины Андрей Костин
- Исполняющий обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры Мария Вдовиченко
- Начальник департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец
- Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Руслан Хван
- Исполняющий обязанности руководителя Одесской областной прокуратуры Алексей Химченко
- Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Одесской области Сергей Мул
- Начальник Главного управления Службы безопасности Украины в Одесской области Виктор Доровский
- Исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Денис Платонов
- Исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Сергей Гринчишин
Кубок "Лучший вратарь турнира" получил известный украинский голкипер, игравший за "Черноморец" в Лиге Европы Дмитрий Безотосный, он стоял за команду СБУ в Одесской области.
"Лучший защитник турнира" — основатель и капитан команды Киберполиции, полковник Владимир Забродский
"Самый полезный игрок турнира" — глава Одесской ОВА Олег Кипер
"Лучший нападающий" — Алексей Химченко (Одесская Прокуратура)
"Лучший игрок" — Руслан Хван (Налоговая служба)
Кубок "Престижа" получила Одесская Таможня.
Кубок "За волю к Победе" получила Служба Безопасности Украины
Кубок за 3-е место получило Управление Службы Безопасности Украины в Одесской области
Кубок за 2 место.
Кубок за 1 место - Налоговая служба
Гимн во время церемонии закрытия исполнил солист волонтерской группы "Волна" Владимир Чмиль.
Также во время церемонии выступили команды Одесской областной Федерации чирлидинга и чирспорта, чемпионки Украины, коллективы СК "Эстер" (тренер Елизавета Трум) и СК "Unlimited" (тренер Юлия Давыдова)
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