В Одесі провели турнір з футболу з нагоди Дня Захисників та Захисниць України

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Юрій Докієнко

Благодійний турнір з футболу 8 на 8 між різними силовими структурами до Дня Захисників та Захисниць України пройшов в Одесі на стадіоні школи №33. Організаторами заходи виступили ФСТ "Спартак", Департамент спорту та туризму Одеської обласної військової адміністрації та Податкова служба.

Подробиці змагань в матеріалі Новини.LIVE.

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Усього у змаганнях взяли участь 10 команд: ДСНС, Прикордонна служба, Митниця, Податкова служба, Одеська прокуратура, Київська міська прокуратура, Генеральна прокуратура, СБУ в Одеській області, СБУ з Києва та Кіберполіція.

Був організований спеціальний Матч зірок, участь в якому взяли керівники майже всіх команд. Вийшов на поле та в красивому стилі забив 2 голи голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який є вихованцем школи "Чорноморця" та раніше навіть грав у дублі "моряків". Збірна зірок перемогла Збірну гравців з рахунком 4:1. Окрім Кіпера у "зірок" голами відзначились Руслан Хван та Олексій Кошин з СБУ.

Олег Кіпер в грі. Фото: Юрій Докієнко

"Дуже важливий захід серед силових структур. Хлопці обмінялися думками та позитивом, емоціями. Багато хто з початку війни не бачився. Футбол завжди об’єднує та це об’єднання дає нам поштовх надалі, щоб боронити Україну. Багато учасників в ротації, були "на нулі". Ці емоції передадуть підтримку нашим Збройним силам України", — сказав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Результати змагань

Щодо результатів самих змагань то у фіналі перемогу здобула команда Податкової служби, які здолали Кіберполіцію з рахунком 2:1. У матчі за третє місце зійшлись дві команди СБУ та сильніше виявились одесити — 3:2.

Руслан Хван. Фото: Юрій Докієнко

"Кубки Незламності" від організаторів отримали:

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк

Генеральний прокурор України Андрій Костін

Виконуючий обовʼязки керівника Київської міської прокуратури Марія Вдовіченко

Начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець

Виконуючий обов'язки начальника Головного управління Державної податкової служби Руслан Хван

Виконуючий обовʼязки керівника Одеської обласної прокуратури Олексій Химченко

Начальник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Одеській області Сергій Мул

Начальник Головного управління Служби безпеки України в Одеській області Віктор Доровський

Виконуючий обов'язки начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області Денис Платонов

Виконуючий обов' язки начальника Одеської митниці Сергій Гринчишин

Дмитро Безотосний. Фото: Юрій Докієнко

Кубок "Кращий воротар турніру" отримав відомий український голкіпер, який грав за “Чорноморець” в Лізі Європи Дмитро Безотосний, він стояв за команду СБУ в Одеській області.

"Кращий захисник турніру" — засновник та капітан команди Кіберполіції, полковник Володимир Забродський

"Найкорисніший гравець турніру" — голова Одеської ОВА Олег Кіпер

"Кращий нападник" — Олексій Химченко (Одеська Прокуратура)

"Кращий гравець" — Руслан Хван (Податкова служба)

Руслан Хван. Фото: Юрій Докієнко

Кубок "Престижу" отримала Одеська Митниця.

Кубок "За волю до Перемоги" отримала Служба Безпеки України

Кубок за 3 місце отримало Управління Служби Безпеки України в Одеській області

Кубок за 2 місце — Кіберполіція

Кубок за 1 місце — Податкова служба

Податкова служба. Фото: Юрій Докієнко

Гімн під час церемонії закриття виконав соліст волонтерського гурту "Хвиля" Володимир Чміль.

СК "Естер". Фото: Юрій Докієнко

Також під час церемонії виступили команди Одеської обласної Федерації чирлідингу та чирспорту, чемпіонки України, колективи СК "Естер" (тренер Елізавета Трум) та СК "Unlimited" (тренер Юлія Давидова)

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