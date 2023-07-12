В Одессе прошли масштабные велогонки "Мемориал Уточкина" и Odesa Grand Prix

Отчаянные велогонки в Одессе. Фото: Юрий Макалис

В Одессе прошел настоящий двухдневный праздник велоспорта "Cycling Week-End". В центре внимания находились две однодневные классические велогонки — "XXI Мемориал Сергея Уточкина" и "XXVI Odesa Grand Prix".

Организатором выступила Южная велосипедная лига Одессы, сообщает спортивный журналист Новини.LIVE.

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Соревнования начались в субботу с "Мемориала Уточкина", посвященного легендарному одесситу Сергею Уточкину – известному спринтеру-велогонщику и авиатору. Гонка стартовала на улице Маразлиевской в центре Одессы. Приехали гонщики из других городов: из Львова, Харькова, Запорожья, Киева.

На старте спортсмены из разных городов. Фото: Юрий Макалис

В первый день состоялись групповые гонки протяженностью в 40 и 50 км. Соревнования среди участников категории "М-3" и женщин продолжились во второй и первой категории, где возраст гонщиков составлял 19-39 лет.

Эта гонка превратилась в настоящий спринтерский заезд. Победил в котором – Никита Кошелев из команды "Project-13". Только полколеса на финише ему уступил самый горячий соперник – Алексей Корецкий (Hoods&Drops).

Гонка шла по улицам города. Фото: Юрий Макалис

В категории от 40 до 59 опытный Андрей Гладкий разложил всю ситуацию по полкам и просчитал свой победный вариант.

У 60+ не было равных (Athlet Cycling Group). В женском зачете победила Виктория Бондаренко (Arcadia).

Гонка возле аэропорта

На следующий день вело-уикенд в Одессе продолжился однодневной классической велогонкой "Odesa Grand Prix". В этот раз гонщикам предложили новую трассу у международного аэропорта. Обе гонки имели такой интересный сюжет и интригу.

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