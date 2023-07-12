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В Одесі відбулись масштабні велогонки "Меморіал Уточкіна" та Odesa Grand Prix

12 липня 2023 09:06
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одесі відбулись масштабні велогонки "Меморіал Уточкіна" та Odesa Grand Prix
Відчайдушні велоперегони в Одесі. Фото: Юрій Макаліс
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В Одесі пройшло справжнє дводенне свято велоспорту "Cycling Week-End". У центрі уваги знаходились дві одноденні класичні велогонки – "XXI Меморіал Сергія Уточкіна" та "XXVI Odesa Grand Prix".

Організатором виступила Південна велосипедна ліга Одеси, передає спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Змагання почались у суботу з "Меморіала Уточкіна", присвяченого легендарному одеситу Сергію Уточкіну – відомому спринтеру-велогонщику та авіатору. Гонка стартувала на вулиці Маразліївській у центрі Одеси. Приїхали гонщики з інших міст: зі Львіва, Харківа, Запоріжжя, Київа.

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На старті спортсмени з різних міст. Фото: Юрій Макаліс

У перший день відбулись групові гонки довжиною у 40 та 50 км. Змагання серед з учасників категорії "М-3" та жінок та продовжились у другій та першій категорії, де вік гонщиків складав 19-39 років.

Ця гонка перетворилась на справжній спринтерський заїзд. Переміг в якому – Микита Кошелєв з команди "Project-13". Лише півколеса на фініші йому поступився найгарячіший суперник – Олексій Корецький (Hoods&Drops).

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Гонка йшла вулицями міста. Фото: Юрій Макаліс

У категорії 40 - 59 досвідчений Андрій Гладкий розложив всю ситуацію по полицях та прорахував свій переможний варіант.

У 60+ не було рівних (Athlet Cycling Group). В жіночому заліку перемогла Вікторія Бондаренко (Arcadia).

Гонка біля аеропорту

Наступного дня вело-уікенд в Одесі продовжився одноденною класичною велогонкою "Odesa Grand Prix". Цього разу гонщикам запропонували нову трасу біля міжнародного аеропорту. Обидві гонки мали такий цікавий сюжет та інтригу.

Нагадаємо, хавбек Михайло Мудрик визначився з майбутнім у "Челсі" після розмови з Почеттіно.

Голкіпер Анатолій Трубін може продовжити кар'єру у Німеччині замість трансферу в "Інтер".

Зінченко пішов із клубу через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця.

Півзахисник Віктор Циганков переїде до Англії: "Жирону" потрібні гроші.

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