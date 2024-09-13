В Александрии сделали заявление о борьбе за чемпионский титул

Тренеры Руслан Ротань и Сергей Нагорняк. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольный клуб "Александрия" стал неожиданным лидером турнирной таблице на старте сезона 2024/2025. Команда Руслана Ротаня еще не теряла очки в первых турах УПЛ.

Один из лидеров "Александрии" Александр Филиппов ответил на вопрос о целях команды в этом сезоне, сообщает Sport.ua.

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"Александрия" выиграла все четыре поединка в первых турах чемпионата Украины по футболу. Подопечные Руслана Ротаня обыграли даже донецкий "Шахтер". Это позволило команде расположиться на первом месте в турнирной таблице.

Александр Филиппов (слева) в матче против "Ингульца". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Как в "Александрии" комментируют успехи

Форвард команды Александр Филиппов предостерег от эйфории и заметил, что не стоит делать выводы по первым четырем матчам. Футболист отверг предположения от том, что "Александрия" будет бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

"Чемпионат только начался. Впереди еще вся дистанция. Нельзя расслабляться, не надо сейчас смотреть в турнирную таблицу. Важно выходить на поле и настраиваться на каждого соперника, а в конце сезона посмотрим, на каком месте мы закончим чемпионат", — заявил Филиппов.

Форвард добавил, что каждый новый соперник "Александрии" иначе настраивается на матчи с командой Руслана Ротаня, поскольку теперь ее считают сложным противником.

В пятом туре УПЛ "Александрия" сыграет в Киеве против "Оболонь-Бровар".

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