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В Александрии заговорили о планах на чемпионский титул после серии побед на старте сезона

13 сентября 2024 17:01
Валерий Ковалевич - Редактор
В Александрии сделали заявление о борьбе за чемпионский титул
Тренеры Руслан Ротань и Сергей Нагорняк. Фото: instagram.com/fcolexandriya/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футбольный клуб "Александрия" стал неожиданным лидером турнирной таблице на старте сезона 2024/2025. Команда Руслана Ротаня еще не теряла очки в первых турах УПЛ. 

Один из лидеров "Александрии" Александр Филиппов ответил на вопрос о целях команды в этом сезоне, сообщает Sport.ua

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"Александрия" выиграла все четыре поединка в первых турах чемпионата Украины по футболу. Подопечные Руслана Ротаня обыграли даже донецкий "Шахтер". Это позволило команде расположиться на первом месте в турнирной таблице. 

Александр Филиппов
Александр Филиппов (слева) в матче против "Ингульца". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Как в "Александрии" комментируют успехи 

Форвард команды Александр Филиппов предостерег от эйфории и заметил, что не стоит делать выводы по первым четырем матчам. Футболист отверг предположения от том, что "Александрия" будет бороться за чемпионский титул в этом сезоне. 

"Чемпионат только начался. Впереди еще вся дистанция. Нельзя расслабляться, не надо сейчас смотреть в турнирную таблицу. Важно выходить на поле и настраиваться на каждого соперника, а в конце сезона посмотрим, на каком месте мы закончим чемпионат", — заявил Филиппов.

Форвард добавил, что каждый новый соперник "Александрии" иначе настраивается на матчи с командой Руслана Ротаня, поскольку теперь ее считают сложным противником. 

В пятом туре УПЛ "Александрия" сыграет в Киеве против "Оболонь-Бровар". 

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спорт футбол УПЛ Руслан Ротань Александрия

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