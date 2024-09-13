В Олександрії зробили заяву про боротьбу за чемпіонський титул

Тренери Руслан Ротань та Сергій Нагорняк. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Футбольний клуб "Олександрія" став несподіваним лідером турнірної таблиці на старті сезону 2024/2025. Команда Руслана Ротаня ще не втрачала очки у перших турах УПЛ.

Один із лідерів "Олександрії" Олександр Філіппов відповів на питання про цілі команди цього сезону, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

"Олександрія" виграла усі чотири поєдинки у перших турах чемпіонату України з футболу. Підопічні Руслана Ротаня обіграли навіть донецький "Шахтар". Це дозволило команді розташуватися на першому місці у турнірній таблиці.

Олександр Філіппов (ліворуч) у матчі проти "Інгульця". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Як в "Олександрії" коментують успіхи

Форвард команди Олександр Філіппов застеріг від ейфорії та зауважив, що не варто робити висновки за першими чотирма матчами. Футболіст відкинув припущення, що "Олександрія" боротиметься за чемпіонський титул цього сезону.

"Чемпіонат тільки почався. Попереду ще вся дистанція. Не можна розслаблятися, не треба зараз дивитися в турнірну таблицю. Важливо виходити на поле і налаштовуватись на кожного суперника, а наприкінці сезону подивимося, на якому місці ми закінчимо чемпіонат", — заявив Філіппов.

Форвард додав, що кожен новий суперник "Олександрії" по-іншому налаштовується на матчі з командою Руслана Ротаня, оскільки тепер її вважають складним противником.

У п'ятому турі УПЛ "Олександрія" зіграє у Києві проти "Оболонь-Бровар".

Нагадаємо, дружина футболіста збірної України показала себе у відвертій сукні.

Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо.

Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості.

Реброву порадили іншу роботу, на якій він зможе досягти успіху — про що йдеться.

Магучіх заговорила про закінчення кар'єри — скільки вона ще виступатиме.