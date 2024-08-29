Драка на тренировке Ромы: конфликт между Де Росси и Кристанте

В Роме Довбика подрались на тренировке главный тренер и игрок
Римская "Рома" неудачно начала сезон, набрав всего один балл за два тура Серии А. При этом ситуация в клубе продолжает ухудшаться.
Усугубила ситуацию потасовка на тренировке "Ромы", передает портал giallorossi.net.
Драка на тренировке "Ромы"
Источники сообщили, что на последней тренировке клуба произошла потасовка между главным тренером Даниэле Де Росси и полузащитником Брайаном Кристанте.
Между тренером и футболистом разразился словесный конфликт, а после некоторых резких высказываний от обоих они начали сражаться.
Пока не известно, отлучит ли Де Росси Кристанте от первой команды.
"Рома" следующий матч в Серии А проведет 1 сентября в Турине против одного из лидеров чемпионата Италии — "Ювентуса".
Отметим, что украинский форвард Артем Довбик провел в клубе два матча и не забивал голов.
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