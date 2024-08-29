Драка на тренировке Ромы: конфликт между Де Росси и Кристанте

Даниэле Де Росси. Фото: Reuters

Римская "Рома" неудачно начала сезон, набрав всего один балл за два тура Серии А. При этом ситуация в клубе продолжает ухудшаться.

Усугубила ситуацию потасовка на тренировке "Ромы", передает портал giallorossi.net.

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Драка на тренировке "Ромы"

Источники сообщили, что на последней тренировке клуба произошла потасовка между главным тренером Даниэле Де Росси и полузащитником Брайаном Кристанте.

Между тренером и футболистом разразился словесный конфликт, а после некоторых резких высказываний от обоих они начали сражаться.

Пока не известно, отлучит ли Де Росси Кристанте от первой команды.

"Рома" следующий матч в Серии А проведет 1 сентября в Турине против одного из лидеров чемпионата Италии — "Ювентуса".

Отметим, что украинский форвард Артем Довбик провел в клубе два матча и не забивал голов.

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