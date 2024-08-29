Бійка на тренуванні Роми: конфлікт між Де Россі та Крістанте

Даниэле Де Росси. Фото: Reuters

Римська "Рома" невдало почала сезон, набравши лише один бал за два тури Серії А. При цьому ситуація в клубі продовжує погіршуватись.

Погіршила ситуацію бійка на тренуванні "Роми", передає портал giallorossi.net.

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Браян Крістанте. Фото: "Рома"

Бійка на тренуванні "Роми"

Джерела повідомили, що на останньому тренуванні клубу сталася бійка між головним тренером Даніеле Де Россі та півзахисником Браяном Крістанте.

Між тренером та футболістом розпочався словесний конфлікт, а після деяких різких висловлювань від обох вони почали битися.

Наразі не відомо, чи Де Россі відлучить Крістанте від першої команди.

"Рома" наступний матч у Серії А проведе 1 вересня у Турині проти одного з лідерів чемпіонату Італії — "Ювентуса".

Зазначимо, що український форвард Артем Довбик провів у клубі два матчі й не забивав голів.

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