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В Ромі Довбика побились на тренуванні головний тренер та гравець

29 серпня 2024 00:33
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Бійка на тренуванні Роми: конфлікт між Де Россі та Крістанте
Даниэле Де Росси. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Римська "Рома" невдало почала сезон, набравши лише один бал за два тури Серії А. При цьому ситуація в клубі продовжує погіршуватись.

Погіршила ситуацію бійка на тренуванні "Роми", передає портал giallorossi.net.

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Браян Крістанте. Фото: "Рома"

Бійка на тренуванні "Роми"

Джерела повідомили, що на останньому тренуванні клубу сталася бійка між головним тренером Даніеле Де Россі та півзахисником Браяном Крістанте.

Між тренером та футболістом розпочався словесний конфлікт, а після деяких різких висловлювань від обох вони почали битися.

Наразі не відомо, чи Де Россі відлучить Крістанте від першої команди.

"Рома" наступний матч у Серії А проведе 1 вересня у Турині проти одного з лідерів чемпіонату Італії — "Ювентуса".

Зазначимо, що український форвард Артем Довбик провів у клубі два матчі й не забивав голів.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії. 

Роналду та Зідан знову працюватимуть в одному клубі — що відомо. 

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Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим) Даніеле Де Россі

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