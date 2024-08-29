Бійка на тренуванні Роми: конфлікт між Де Россі та Крістанте

В Ромі Довбика побились на тренуванні головний тренер та гравець
Римська "Рома" невдало почала сезон, набравши лише один бал за два тури Серії А. При цьому ситуація в клубі продовжує погіршуватись.
Погіршила ситуацію бійка на тренуванні "Роми", передає портал giallorossi.net.
Бійка на тренуванні "Роми"
Джерела повідомили, що на останньому тренуванні клубу сталася бійка між головним тренером Даніеле Де Россі та півзахисником Браяном Крістанте.
Між тренером та футболістом розпочався словесний конфлікт, а після деяких різких висловлювань від обох вони почали битися.
Наразі не відомо, чи Де Россі відлучить Крістанте від першої команди.
"Рома" наступний матч у Серії А проведе 1 вересня у Турині проти одного з лідерів чемпіонату Італії — "Ювентуса".
Зазначимо, що український форвард Артем Довбик провів у клубі два матчі й не забивав голів.
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