В России случайно умер основатель ультраса ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин

Максим Еремин. Фото: росСМИ

В Москве внезапно скончался полковник ФСБ, начальник "отдела по борьбе с терроризмом" и основатель ультраса ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. Смерть 50-летнего россиянина вызвана куском мяса, которым он подавился во время ужина. Врачи не смогли спасти мужчину.

Об этом пишут росСМИ.

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Смерть Максима Еремина

Известно, что 25 августа во время еды за ужином Еремину стало тяжело дышать. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Причиной смерти есть механическая асфиксия.

Еремин был одним из основателей футбольного ультраса. В начале нулевых он оставил околофутбольное движение и пошел служить в российскую ФСБ. Во время своей карьеры в спецслужбе получил звание полковника ФСБ и возглавлял "контртеррористический департамент".

Он являлся одним из основателей группировки фанатов ЦСКА – Red-Blue-Warriors.

После оглашения смерти Еремина в сети появилась реакция на новость.

"Умножили на 000", "Ликвидировал сам себя", "И потом от России: "Это Украина его убила", "Жевать надо уметь...", "Кажется, карма начинает действовать", "Странное самоубийство", — пишут в соцсетях.

Комментарии под новостью. Фото: скриншот

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