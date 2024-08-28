В России случайно умер основатель ультраса ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин

В России умер известный участник околофутбольного движения
В Москве внезапно скончался полковник ФСБ, начальник "отдела по борьбе с терроризмом" и основатель ультраса ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. Смерть 50-летнего россиянина вызвана куском мяса, которым он подавился во время ужина. Врачи не смогли спасти мужчину.
Об этом пишут росСМИ.
Смерть Максима Еремина
Известно, что 25 августа во время еды за ужином Еремину стало тяжело дышать. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. Причиной смерти есть механическая асфиксия.
Еремин был одним из основателей футбольного ультраса. В начале нулевых он оставил околофутбольное движение и пошел служить в российскую ФСБ. Во время своей карьеры в спецслужбе получил звание полковника ФСБ и возглавлял "контртеррористический департамент".
Он являлся одним из основателей группировки фанатов ЦСКА – Red-Blue-Warriors.
После оглашения смерти Еремина в сети появилась реакция на новость.
"Умножили на 000", "Ликвидировал сам себя", "И потом от России: "Это Украина его убила", "Жевать надо уметь...", "Кажется, карма начинает действовать", "Странное самоубийство", — пишут в соцсетях.
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