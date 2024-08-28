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В Росії помер відомий учасник навколофутбольного руху

28 серпня 2024 16:02
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
В Росії випадково помер засновник ультрасу ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін
Максим Єрьомін. Фото: росЗМІ
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

В Москві раптово помер полковник ФСБ, начальник "відділу боротьби з тероризмом" та засновник ультрасу ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін. Смерть 50-річного росіянина спричинив шматок мʼяса, яким він вдавився під час вечері. Лікарі не змогли врятувати чоловіка.

Про це пишуть росЗМІ.

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Відомо, що 25 серпня під час прийому їжі за вечерею Єрьоміну стало важко дихати. Його доправили до лікарні, проте врятувати не змогли. Причиною смерті є механічна асфіксія. 

Єрьомін був одним із засновників футбольного ультрас. На початку нульових він залишив навколофутбольний рух та пішов служити до російської ФСБ. Під час своєї карʼєри в спецслужбі отримав звання полковника ФСБ та очолював "контртерористичний департамент". 

Він був одним із засновників угруповання фанатів ЦСКА – Red-Blue-Warriors.

Після оголошення смерті Єрьоміна в мережі зʼявилась реакція на новину. 

"Помножили на 000", "Ліквідував сам себе", "І потім від Росії: "Це Україна його вбила", "Жувати треба вміти...", "Здається, карма починає діяти", "Дивне самогубство", — пишуть в соцмережах.

скрін коментарів
Коментарі під новиною. Фото: скриншот

 

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смерть спорт росіяни ФСБ

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