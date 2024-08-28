В Росії випадково помер засновник ультрасу ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін

Максим Єрьомін. Фото: росЗМІ

В Москві раптово помер полковник ФСБ, начальник "відділу боротьби з тероризмом" та засновник ультрасу ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін. Смерть 50-річного росіянина спричинив шматок мʼяса, яким він вдавився під час вечері. Лікарі не змогли врятувати чоловіка.

Про це пишуть росЗМІ.

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Смерть Максима Єрьоміна

Відомо, що 25 серпня під час прийому їжі за вечерею Єрьоміну стало важко дихати. Його доправили до лікарні, проте врятувати не змогли. Причиною смерті є механічна асфіксія.

Єрьомін був одним із засновників футбольного ультрас. На початку нульових він залишив навколофутбольний рух та пішов служити до російської ФСБ. Під час своєї карʼєри в спецслужбі отримав звання полковника ФСБ та очолював "контртерористичний департамент".

Він був одним із засновників угруповання фанатів ЦСКА – Red-Blue-Warriors.

Після оголошення смерті Єрьоміна в мережі зʼявилась реакція на новину.

"Помножили на 000", "Ліквідував сам себе", "І потім від Росії: "Це Україна його вбила", "Жувати треба вміти...", "Здається, карма починає діяти", "Дивне самогубство", — пишуть в соцмережах.

Коментарі під новиною. Фото: скриншот

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