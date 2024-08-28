В Росії випадково помер засновник ультрасу ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін

В Росії помер відомий учасник навколофутбольного руху
В Москві раптово помер полковник ФСБ, начальник "відділу боротьби з тероризмом" та засновник ультрасу ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Єрьомін. Смерть 50-річного росіянина спричинив шматок мʼяса, яким він вдавився під час вечері. Лікарі не змогли врятувати чоловіка.
Про це пишуть росЗМІ.
Смерть Максима Єрьоміна
Відомо, що 25 серпня під час прийому їжі за вечерею Єрьоміну стало важко дихати. Його доправили до лікарні, проте врятувати не змогли. Причиною смерті є механічна асфіксія.
Єрьомін був одним із засновників футбольного ультрас. На початку нульових він залишив навколофутбольний рух та пішов служити до російської ФСБ. Під час своєї карʼєри в спецслужбі отримав звання полковника ФСБ та очолював "контртерористичний департамент".
Він був одним із засновників угруповання фанатів ЦСКА – Red-Blue-Warriors.
Після оголошення смерті Єрьоміна в мережі зʼявилась реакція на новину.
"Помножили на 000", "Ліквідував сам себе", "І потім від Росії: "Це Україна його вбила", "Жувати треба вміти...", "Здається, карма починає діяти", "Дивне самогубство", — пишуть в соцмережах.
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