Сергей Ребров получил право изменять календарь матчей УПЛ

Главный тренер сборной Сергей Ребров. Фото: УАФ

В Украинской премьер-лиге донецкий "Шахтер" отказался от переноса матчей. В УПЛ в прошлом сезоне не раз возникали конфликты из-за переноса игр клубов из еврокубков.

По информации УАФ, главному тренеру сборной Сергею Реброву разрешили влиять на перенос матчей УПЛ.

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Ребров будет влиять на календарь УПЛ

По информации УАФ, Исполком организации рассмотрел предложение наставника национальной сборной и вицепрезидента организации Реброва о переносе матчей.

Исполком проголосовал, что в условиях военного положения Комитет национальных сборных команд может обращаться в Дирекцию УПЛ с предложением о перенесении отдельных матчей чемпионата на резервную дату.

Следует отметить, что следующий сезон УПЛ начнется 3 августа, а в Первой и второй лигах 3 и 4 августа.

Ранее в УАФ поддержали Сергея Реброва после чемпионата Европы и оставили в должности главного тренера.

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