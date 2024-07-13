Сергей Ребров получил право изменять календарь матчей УПЛ

В УАФ разрешили Реброву влиять на перенос матчей УПЛ
В Украинской премьер-лиге донецкий "Шахтер" отказался от переноса матчей. В УПЛ в прошлом сезоне не раз возникали конфликты из-за переноса игр клубов из еврокубков.
По информации УАФ, главному тренеру сборной Сергею Реброву разрешили влиять на перенос матчей УПЛ.
Ребров будет влиять на календарь УПЛ
По информации УАФ, Исполком организации рассмотрел предложение наставника национальной сборной и вицепрезидента организации Реброва о переносе матчей.
Исполком проголосовал, что в условиях военного положения Комитет национальных сборных команд может обращаться в Дирекцию УПЛ с предложением о перенесении отдельных матчей чемпионата на резервную дату.
Следует отметить, что следующий сезон УПЛ начнется 3 августа, а в Первой и второй лигах 3 и 4 августа.
Ранее в УАФ поддержали Сергея Реброва после чемпионата Европы и оставили в должности главного тренера.
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