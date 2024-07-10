Принято решение по будущему Сергея Реброва: результаты Исполкома УАФ

Андрей Шевченко (по центру) во главе УАФ. Фото: Дана Балашова/УАФ

По итогам выступления на чемпионате Европы Украинская ассоциация футбола провела заседание Исполнительного комитета. Функционеры оценивали работу главного тренера Сергея Реброва.

При этом было принято решением о будущем специалиста в сборной, сообщил портал Новини.LIVE.

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Исполком УАФ. Фото: Дана Балашова/УАФ

Останется ли Ребров

Несмотря на провальный чемпионат Европы, где команда с четырьмя очками стала последней в группе с Бельгией, Румынией и Словакией, главному тренеру Сергею Реброву выразили доверие.

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В зале Дома футбола обсудили выступление футбольной сборной, а затем Реброва и весь его тренерский штаб поддержали.

Ребров в ответ поблагодарил делегатов УАФ за доверие и сказал, что верит в потенциал команды.

Глава УАФ Андрей Шевченко отметил, что несмотря на тяжелую ситуацию в Украине сборная попала на Евро-2024 и на групповом этапе смогла показать лучший результат в истории Украины по набранным баллам.

Шевченко отметил, что Исполком УАФ поддержал тренерский штаб и доверил ему подготовку к Лиге наций и квалификации к ЧМ-2026.

Также глава УАФ добавил, что анализ выступлений национальной, юношеских и олимпийской сборных пройдет после Олимпийских игр.

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