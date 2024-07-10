Прийнято рішення щодо майбутнього Сергія Реброва: результати Виконкому УАФ

Андрій Шевченко (по центру) на чолі УАФ. Фото: Дана Балашова/УАФ

За підсумками виступу на чемпіонаті Європи Українська асоціація футболу провела засідання Виконавчого комітету. Функціонери оцінювали роботу головного тренера Сергія Реброва.

На ньому було ухвалено рішення про майбутнє фахівця у збірній, повідомив портал Новини.LIVE.

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Виконком УАФ. Фото: Дана Балашова/УАФ

Чи залишиться Ребров

Всупереч провальному чемпіонату Європи, де команда з чотирма очками стала останньою у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною, головному тренеру Сергію Реброву висловили довіру.

Сергій Ребров. Фото: УАФ

У залі Будинку футболу обговорили виступ футбольної збірної, а потім Реброва та весь його тренерський штаб підтримали.

Ребров у відповідь подякував делегатам УАФ за довіру та сказав, що вірить у потенціал команди.

Глава УАФ Андрій Шевченко зазначив, що попри важку ситуацію в Україні збірна потрапила на Євро-2024 і на груповому етапі змогла показати найкращий результат в історії України з набраних балів.

Шевченко зазначив, що Виконком УАФ підтримав тренерський штаб та довірив йому підготовку до Ліги націй та кваліфікації до ЧС-2026.

Також глава УАФ додав, що аналіз виступів національної, юнацьких та олімпійських збірних пройде після Олімпійських ігор.

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