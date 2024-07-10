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В УАФ вирішили, чи звільняти Реброва з посади головного тренера збірної

10 липня 2024 19:29
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Агабекян Карен
редактор
Прийнято рішення щодо майбутнього Сергія Реброва: результати Виконкому УАФ
Андрій Шевченко (по центру) на чолі УАФ. Фото: Дана Балашова/УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

За підсумками виступу на чемпіонаті Європи Українська асоціація футболу провела засідання Виконавчого комітету. Функціонери оцінювали роботу головного тренера Сергія Реброва.

На ньому було ухвалено рішення про майбутнє фахівця у збірній, повідомив портал Новини.LIVE.

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Виконком УАФ. Фото: Дана Балашова/УАФ

Чи залишиться Ребров

Всупереч провальному чемпіонату Європи, де команда з чотирма очками стала останньою у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною, головному тренеру Сергію Реброву висловили довіру.

Сергій Ребров
Сергій Ребров. Фото: УАФ

У залі Будинку футболу обговорили виступ футбольної збірної, а потім Реброва та весь його тренерський штаб підтримали.

Ребров у відповідь подякував делегатам УАФ за довіру та сказав, що вірить у потенціал команди.

Глава УАФ Андрій Шевченко зазначив, що попри важку ситуацію в Україні збірна потрапила на Євро-2024 і на груповому етапі змогла показати найкращий результат в історії України з набраних балів.

Шевченко зазначив, що Виконком УАФ підтримав тренерський штаб та довірив йому підготовку до Ліги націй та кваліфікації до ЧС-2026.

Також глава УАФ додав, що аналіз виступів національної, юнацьких та олімпійських збірних пройде після Олімпійських ігор.

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УАФ Андрій Шевченко Сергій Ребров Євро-2024 по футболу

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