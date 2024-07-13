Сергій Ребров отримав право змінювати календар матчів УПЛ

В УАФ дозволили Реброву впливати на перенесення матчів УПЛ
В Українській прем’єр-лізі донецький "Шахтар" відмовився від перенесення матчів. В УПЛ минулого сезону не одноразово виникали конфлікти через перенесення ігор клубів із єврокубків.
За інформацією УАФ, головному тренеру збірної Сергію Реброву дозволили впливати на перенесення матчів УПЛ.
Ребров впливатиме на календар УПЛ
За інформацією УАФ, Виконком організації розглянув пропозицію наставника національної збірної та віцепрезидента організації Реброва про перенесення матчів.
Виконком проголосував, що в умовах воєнного стану Комітет національних збірних команд може звертатися до Дирекції УПЛ із пропозицією щодо перенесення окремих матчів чемпіонату на резервну дату.
Зазначимо, що наступний сезон УПЛ розпочнеться 3 серпня, а в Першій та другій лігах 3 та 4 серпня.
Раніше в УАФ підтримали Сергія Реброва після чемпіонату Європи й залишили на посаді головного тренера.
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