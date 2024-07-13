Сергій Ребров отримав право змінювати календар матчів УПЛ

Головний тренер збірної Сергій Ребров. Фото: УАФ

В Українській прем’єр-лізі донецький "Шахтар" відмовився від перенесення матчів. В УПЛ минулого сезону не одноразово виникали конфлікти через перенесення ігор клубів із єврокубків.

За інформацією УАФ, головному тренеру збірної Сергію Реброву дозволили впливати на перенесення матчів УПЛ.

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Ребров впливатиме на календар УПЛ

За інформацією УАФ, Виконком організації розглянув пропозицію наставника національної збірної та віцепрезидента організації Реброва про перенесення матчів.

Виконком проголосував, що в умовах воєнного стану Комітет національних збірних команд може звертатися до Дирекції УПЛ із пропозицією щодо перенесення окремих матчів чемпіонату на резервну дату.

Зазначимо, що наступний сезон УПЛ розпочнеться 3 серпня, а в Першій та другій лігах 3 та 4 серпня.

Раніше в УАФ підтримали Сергія Реброва після чемпіонату Європи й залишили на посаді головного тренера.

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