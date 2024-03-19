В УАФ сообщили детали о травме Цыганкова — восстановился ли украинец
С вингером сборной Украины и испанской "Жироны" Виктором Цыганковым пока неясна ситуация. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы.
В УАФ рассказали о ситуации с Цыганковым накануне матча против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.
Травма Виктора Цыганкова
По информации Украинской ассоциации футбола, Цыганков продолжает тренироваться в индивидуальном режиме.
При этом главный врач сборной Украины Роман Жалобайлюк отметил положительную динамику в восстановлении игрока.
"Виктор Цыганков, который, как известно, получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава, сейчас работает индивидуально: по словам главного врача сборной Украины Романа Жолобайлюка, в восстановлении есть положительная динамика", — заявили в УАФ.
21 марта подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной. В случае победы в полуфинале украинцы сыграют с победителем матча Израиль — Исландия.
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