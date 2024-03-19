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В УАФ сообщили детали о травме Цыганкова — восстановился ли украинец

19 марта 2024 10:15
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Агабекян Карен
редактор
В УАФ сообщили детали о травме Цыганкова — восстановился ли украинец
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

С вингером сборной Украины и испанской "Жироны" Виктором Цыганковым пока неясна ситуация. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

В УАФ рассказали о ситуации с Цыганковым накануне матча против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024.

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Тренировка сборной Украины. Фото: УАФ

Травма Виктора Цыганкова

По информации Украинской ассоциации футбола, Цыганков продолжает тренироваться в индивидуальном режиме.

При этом главный врач сборной Украины Роман Жалобайлюк отметил положительную динамику в восстановлении игрока.

"Виктор Цыганков, который, как известно, получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава, сейчас работает индивидуально: по словам главного врача сборной Украины Романа Жолобайлюка, в восстановлении есть положительная динамика", — заявили в УАФ.

21 марта подопечные Сергея Реброва сыграют с Боснией и Герцеговиной. В случае победы в полуфинале украинцы сыграют с победителем матча Израиль — Исландия.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку.

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футбол
Сборная Украины по футболу
Виктор Цыганков
УАФ
травма

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